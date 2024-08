Alăptarea este una dintre cele mai eficiente modalități de a menține și asigura sănătatea și supraviețuirea copiilor după naștere, laptele matern oferind toată energia și nutrienții de care copiii au nevoie. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, acesta acoperă jumătate sau mai mult din nevoile nutriționale din primul an de viață și până la o treime din aceste nevoi nutriționale în cel de-al doilea an de viață. Medicii susțin că laptele matern este alimentul ideal pentru sugari, este sigur, curat și conține anticorpi care pot proteja copiii de diferite afecțiuni.



Toate acestea în condițiile în care primii doi ani de viață ai unui copil sunt deosebit de importanți, deoarece alimentația optimă în această perioadă poate reduce rata morbidității și mortalității, precum și riscul de boli cronice și va contribui la o mai bună dezvoltare general a copilului. Astfel, studiile arată că micuții care au fost alăptați au rezultate mai bune la testele de inteligență și sunt mai puțin susceptibili de a suferi de exces de greutate, obezitate sau diabet zaharat de tip 2 la vârsta adultă. În plus, femeile care alăptează au un risc mai scăzut de a dezvolta cancer de sân sau ovarian.