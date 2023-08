Fertilizarea in vitro, o procedură plină de etape importante

Cea mai avansată metodă utilizată la momentul actual pentru reproducerea umană asistată medical o reprezintă fertilizarea in vitro (FIV). La aceasta poate apela orice cuplu care nu reușește să obțină o sarcină pe cale naturală.



Intervenția FIV este recomandată în situația în care sarcina nu apare în termen de 12 luni sau de 6 luni, dacă viitoarea mamă are peste 35 de ani, iar alte tratamente nu au avut efectul dorit. Fertilizarea in vitro presupune recoltarea şi fertilizarea ovulelor în laborator şi implantarea embrionilor astfel obţinuţi direct în uterul pacientei. Un ciclu de fertilizare in vitro constă în parcurgerea mai multor etape FIV, pe care medicul le detaliază încă de la începutul procedurii.



Indicaţia pentru fertilizarea in vitro este stabilită de un medic specializat în reproducere umană asistată medical, după ce ambii parteneri efectuează mai multe analize pentru FIV. Analizele cuprind teste de laborator specifice şi investigaţii imagistice. În urma analizelor, medicul poate recomanda cea mai potrivită soluţie pentru obţinerea sarcinii. Există trei soluții posibile, stimulare ovariană, inseminare artificială sau fertilizare in vitro.



Analizele necesare pentru a stabili cauza infertilităţii vor fi indicate de medicul specialist. Într-o primă fază, se efectuează investigaţii uzuale. Este vorba de analize hematologice şi de biochimie, teste prin care se verifică coagularea sângelui şi eventuale boli cu transmitere sexuală. În plus, înaintea începerii unei proceduri de fertilizare in vitro se vor face dozări hormonale, examinări bacteriologice, imunologice şi serologice.



Ulterior, specialistul trebuie să îi recomande fiecărui partener în parte un alt set de investigaţii. Iar pentru a vedea dacă există probleme de fertilitate masculină, partenerul trebuie să efectueze un examen clinic realizat de un medic urolog sau androlog. Este un examen ecografic. După caz, medicul mai poate recomanda şi realizarea unor teste genetice sau investigaţii hormonale suplimentare.



În cazul partenerei, pe lângă analizele standard, medicul va recomanda o examinare a ovarelor, a hipofizei şi a trompelor uterine. Pentru fixarea embrionului în cavitatea uterină, este necesară o bună calitate a endometrului. Din acest motiv, medicul poate indica şi o evaluare imagistică detaliată, prin histeroscopie, mai ales dacă există indicii care pot sugera o anomalie sau o leziune la nivelul uterului.