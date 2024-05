Părul lung și sănătos este dorința multor persoane, mai ales femei, însă nu toată lumea știe care sunt nutrienții de care are nevoie pentru a arată bine și a fi sănătos. Înainte de toate, proteinele sunt fundamentale pentru sănătatea părului. Ca urmare, consumul de alimente bogate în proteine precum carnea slabă, peștele, ouăle, lactatele, nucile și semințele crude sau coapte ajută la construirea și menținerea structurii părului, precum și la prevenirea ruperii și a despicării vârfurilor. Totodată, fierul este un alt nutrient important pentru sănătatea părului și nu numai, iar femeile tind să se confrunte cu deficit având în vedere că pierd sânge lunar la menstruație.



Deficitul de fier poate duce la căderea părului, așadar este important să includeți în alimentație ingrediente bogate în acest nutrient, precum spanacul și alte legume verzi frunzoase, carne roșie (nu mai des de o dată pe săptămână, deoarece excesul de carne roșie poate avea efecte nocive pentru sănătate), ouă și fasole. Și vitamina C este esențială pentru sinteza de colagen, o altă proteină importantă pentru structura firului de păr. Alimentele bogate în vitamina C, cum ar fi citricele, fructele de pădure, kiwi-ul și broccoli-ul, ajută la întărirea rădăcinii firului de păr și la prevenirea ruperii și a despicării vârfurilor.