Fisticul are o aromă specifică ușor dulceagă și o nuanță de verde deschis, ușor de recunoscut. Valorile sale nutritive sunt mai mari când este crud, dar cel mai des se consumă prăjit și sărat, ca o gustare de sine stătătoare sau ca ingredient în diverse preparate. Printre beneficiile pe care le conferă consumul de fistic se numără următoarele: este potrivit în diete de slăbire; are proprietăți antioxidante; susține buna funcționare a sistemului digestiv; conține luteină, care contribuie la sănătatea ochilor; contribuie la echilibrarea glicemiei; este un bun antiinflamator; susține sănătatea inimii; contribuie la întărirea sistemului imunitar; protejează împotriva infecțiilor; contribuie la echilibrarea tensiunii arteriale etc.



În același timp, susţin medicii, fisticul este o sursă de grăsimi naturale sănătoase, care contribuie la sănătatea sistemului cardiovascular, reglarea presiunii sangvine și a nivelului de colesterol. Consumul de fistic este recomandat și datorită proprietăților antioxidante și antiinflamatoare, care pot prevenii apariția mai multor afecțiuni, printre care și a unor tipuri de cancer. Sănătatea creierului și a sistemului cognitiv beneficiază, de asemenea, de consumul de fistic, bogat în flavonoide și antocianine, care pot avea rol în reducerea inflamațiilor și a protejării împotriva deteriorărilor la nivel celular. În același timp, acești antioxidanți inhibă absorbția carbohidraților, contribuind astfel la menținerea unui nivel optim al glicemiei.