Folosiţi cu atenție suplimentele alimentare!

Foarte multe persoane apelează la suplimente alimentare pentru a avea un tonus cât mai bun şi pentru a fi în formă pe parcursul unei zile întregi. Dacă luăm un prospect al unui astfel de supliment, observăm, cu uşurinţă că acestea sunt preparate care se presupune că ar conţine vitamine, săruri minerale şi alte substanţe cu efect nutriţional sau care contribuie la procesele fiziologice (fibre, aminoacizi, acizi graşi, extracte vegetale sau animale), indicate atunci când, din anumite motive, aceste substanţe lipsesc sau nu se regăsesc într-o cantitate suficientă în dieta noastră zilnică. Potrivit specialiştilor, acestea intră în categoria produselor alimentare şi pot fi comercializate sub formă de tablete, capsule, prafuri, lichide etc.

„Suplimentele alimentare, fie că vorbim despre vitamine, minerale, acizi graşi sau produse pe bază de plante, pot fi utilizate în cantităţi limitate şi pentru perioade de timp bine definite, în acord cu nevoile dumneavoastră şi la recomandarea medicului sau farmacistului. Totuşi, trebuie să ştiți că suplimentele alimentare nu vă pot reda instant sănătatea. Ele pot fi administrate doar la recomandarea specialistului, în funcţie de carenţele pe care le are organismul. Deci, nu vă aşteptaţi la efecte rapide, întrucât imunitatea nu poate fi întărită cu pastile-minune nici la copii, nici la adulţi, ci numai prin abordarea unui stil de viaţă cât mai sănătos”, este de părere dr. Amalia Ţăranu, medic de familie.

Ea a precizat că până la administrarea suplimentelor, ar fi bine să apelaţi la un specialist, pentru că drumul de readucere al echilibrului în organism este unul destul de lung, care implică, în primul rând, multă voinţă. Aşa că, înainte de toate, fiţi foarte atenţi la ce scrie pe etichetele suplimentelor alimentare. Acestea conţin mereu o serie de informaţii privind utilizarea, indicaţiile acestora, modul, cantitatea şi ritmul de administrare al dozelor pe parcursul unei zile.

Deşi se eliberează fără prescripţie medicală, suplimentele alimentare vă pot face şi rău atunci când sunt administrate în doze prea mari, pe perioade extinse de timp sau atunci când chiar nu este nevoie de ele. Specialiştii consideră că perioada de timp pentru care puteţi lua un supliment alimentar depinde de fiecare produs în parte. Astfel, ambalajul sau eticheta produselor ar trebui să cuprindă şi perioada de timp pentru care acestea pot fi utilizate fără a deveni toxice.

De asemenea, fiţi atenţi şi la ceaiurile din plante medicinale. Şi acestea vă pot face mai mult rău decât bine, mai ales atunci când sunt folosite o durată îndelungată de timp şi în diferite combinaţii.