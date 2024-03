Tehnologii revolutionare pentru diagnosticarea si tratarea afectiunilor oncologice la Anadolu Medical Center!



Medicii specialisti de renume mondial de la Anadolu Medical Center din Turcia ofera opinii medicale GRATUITE pacientilor romani!







Anadolu Medical Center, reprezentată oficial în România prin Medic CenterConstanta, este una dintre cele mai inovatoare companii medicale din Turcia, de referinţă la nivel European prin serviciile medicale oferite, programele de excelenţă în multiple specializări (Oncologie, Transplant de maduva osoasa, Stiinte chirurgicale, Fertilizare In Vitro, Cardiologie, Obstetrica si ginecologie, Stiinte neurologice, Ortopedie, Chirurgie plastica si reconstructiva, Programe de control al sanatatii (Check-Up) şi prin tehnologia medicală revolutionara de ultimă generaţie la nivel mondial.







In calitate de reprezentant oficial pentru Romania al Centrului Medical Anadolu din Turcia, indiferent de orasul de resedinta pe care il aveti,Medic Center Constanta(0735 550 999) va faciliteaza accesul laa doua opinie medicala GRATUITA oferita de expertii de la Anadolu Medical Centersi va transmite informatii legate de diagnosticare, analiza, tratament si deplasare la clinica.



Cea mai solicitată specializare din clinica de către pacientii români este Centrul de Oncologie ce oferă servicii de diagnosticare şi tratament al tuturor tipurilor de cancer, precum şi servicii de medicină preventivă. Spitalul este dotat cu tehnologie la cele mai înalte standarde internaţionale în domeniul tratării cancerului. Centrul oferă, de asemenea, un program de screening cuprinzător, dezvoltat pentru a identifica persoanele sănătoase şi pentru a informa publicul cu privire la metodele de prevenire a cancerului.







Organizat strategic pe baza conceptului de „spital în spital”, centrul medical permite tuturor disciplinelor implicate în tratamentul şi monitorizarea pacienţilor cu cancer să colaboreze sub acelaşi acoperiş. Acest lucru este extrem de important, deoarece atât pacientul, cât şi medicul primar pot apela cu uşurinţă la asistenţă din partea altor specializări medicale.



Centrul Medical Anadolu acordă importanţă sănătăţii dumneavoastră!



În cadrul Centrului Medical Anadolu din Turcia, beneficiaţi de investigaţii şi tratament cu ajutorultehnologiei revolutionare de ultimă generaţie la nivel mondial precum:



1.CYBERKNIFE M6- reprezintă o tehnologie revoluționară în domeniul cancerului, non-invazivă, de radioterapie stereotaxică, care tratează tumorile localizate oriunde în corp. Prin amplasarea acceleratorului liniar pe brațul robotic cu 6 axe, extrem de precis, este asigurată precizia milimetrică în radioterapie. Cyberknife rămâne singurul sistem de radiochirurgie robotizată care este aprobat de FDA pentru a trata orice parte a corpului prin radiochirurgie. Acesta poate fi folosit la nivelul întregului corp, inclusiv în zone ale măduvei spinării şi coloanei vertebrale.



2.VARIAN EDGEtratează folosind cea mai ridicată doză din industrie, permițând tratamente mai rapide. Dispozitivul combina metodele convenționale de tratament cu celelalte metode de tratament avansate cum ar fi radiochirurgia si dispune de setări pentru doze și viteze sporite, pe două niveluri diferite de energie, permițând astfel efectuarea de sesiuni de tratament mai scurte. Direcționarea exactă a radiației spre ținta corectă poate fi realizată cu ușurință prin poziționarea pacientului în șase axe cu ajutorul mesei PerfectPitch 6DoF. După o procedură ambulatorie pentru efectuarea sesiunii terapeutice în ziua și la ora stabilite, pacienții își pot continua activitățile normale, fără a fi afectată viața lor de zi cu zi.



3.ROBOTUL Da Vinci– cel mai avansat sistem de chirurgie robotică din lume.Robotul da Vincireprezintă un sistem computerizat interpus între chirurg și pacient care crește semnificativ contribuția medicului. Chirurgul, și nu robotul, este cel care efectuează operația și deține controlul asupra sistemului robotic și a procedurii chirurgicale. Medicul controlează sistemul da Vincicare transformă mișcările mâinilor sale în mișcările mult mai fine și mai precise ale unor micro instrumente introduse prin intermediul unor mici incizii în corpul pacientului. Tehnologia Da Vinci îi permite chirurgului oncolog să realizeze intervenții chirurgicale complexe prin orificii foarte mici. În consecință pacientul își va putea relua mult mai repede activitățile curente.







4.RADIXACT Tomo-terapia- extinde posibilitățile de tratament pentru pacienți. Sistemul Radixact este format din îmbinarea într-un singur aparat a funcției de tomografie computerizată megavoltage cu sistemele acceleratorului liniar. Sistemul Radixact trimite fascicule de radiații către tumoră, protejând în același timp țesutul normal, sănătos. În acest fel, se asigură mai puține efecte secundare. Echipamentul medical calitativ este o componentă esențială pentru tratarea bolilor oncologice, pentru că echipele medicale au nevoie de cel mai înalt nivel de precizie și eficiență pentru îmbunătățirea tratamentului pacienților.



5.RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIE- timpul de tratament pentru cancerul de sân este redus semnificativ. Cu radioterapia intraoperatorie, 6 săptămâni de radioterapie pentru tratarea cancerului de sân se pot efectua în doar 30 de minute.



Procesul tradițional presupune mai întâi îndepărtarea chirurgicală a tumorii și apoi câteva săptămâni de radioterapie. Prof. Dr. Hale Basak Çaglar, radiooncolog și director al departamentului de radio-oncologie, și Prof. Dr. Metin Çakmakçı, chirurg general și director al Centrului pentru Cancerul de Sân din cadrul Centrului Medical Anadolu, împărtășesc că „radioterapia intraoperatorie se aplică imediat după extirparea tumorii, în timpul operatiei propriu-zise. În acest fel, radioterapia de 6 săptămâni se efectuează în doar 30-40 minute”.



Prof. dr. Hale Basak Çaglar subliniază că, pe lângă faptul că timpul de aplicare a radioterapiei este redus semnificativ, nu se mai face iradierea axilară inutilă: „În acest fel, umflarea mâinilor și limfedemul sunt prevenite. Metoda radioterapiei intraoperatorii oferă mari avantaje pacienților. Pe lângă reducerea terapiei de 6 săptămâni la o singură ședință, tumora este mai bine localizată intraoperator și poate fi aplicată o terapie mai precisă. De asemenea, radioterapia, care se administrează imediat după extirparea chirurgicală, este mai eficientă, deoarece previne proliferarea celulelor tumorale reziduale. Această terapie poate fi administrată pacienților potriviți procedurii. Sunt utilizate dispozitive speciale, cu care Centrul Medical Anadolu este deja echipat.”



6.Sala de operație hibrid.Unul dintre domeniile care beneficiază cel mai mult de progresele tehnologice este medicina. Aceste progrese ne-au adus metodele de diagnostic și tratament inteligent, instrumente de imagistică și chirurgie robotică. Robotica este una dintre cele mai importante pietre de temelie în chirurgie. Astăzi, aceste tehnologii sunt o parte indispensabilă a camerelor de operare și își schimbă complet aspectul într-o cameră de operare hibrid. O sală de operație hibridă bine echipată oferă un mediu mai sigur atât pentru chirurgi, cât și pentru pacienți. Cele mai complexe intervenții ale chirurgiei cerebrale și vasculare sunt efectuate cu un risc minim. Și, toate acestea datorită faptului că toate echipamentele de înaltă tehnologie de care aveți nevoie se află în aceeași cameră!



7.PET/CT- este cel mai rapid și mai precis echipament de diagnosticare și monitorizare a cancerului disponibil astăzi. Scanerul PET este foarte sensibil și scanează imagini ale tulburărilor biologice la nivel molecular, în timp ce scanerul CT oferă o imagine detaliată a anatomiei interne a corpului. Combinația dintre cele două tehnologii într-un singur dispozitiv face posibilă obținerea mai multor informații complete cu o singură scanare, decât dacă acestea au fost aplicate separat. O scanare PET oferă rezultate foarte diferite decât o scanare cu ultrasunete, raze X, RMN sau CT. Cinci scanere permit specialiștilor să facă distincția între procesele benigne și maligne, oferind imagini ale tulburărilor biologice la nivel molecular. Acest lucru ajută medicii să detecteze activitatea anormală la nivel celular într-un stadiu foarte timpuriu, înainte ca modificările anatomice să devină vizibile.



8.MR-TRUS FUSION- este o “biopsie inteligentă” cu o precizie ridicată pentru diagnosticul cancerului de prostată. Folosind software specific, imaginile cu rezonanță magnetică (MR) sunt procesate și combinate în timp real cu imagini cu ultrasunete transrectale (TRUS). În timpul procedurii MR-TRUS Fusion, imaginile MR și TRUS sunt suprapuse una peste cealaltă. Acesta este modul în care ele devin imagini tridimensionale – așa-numita “sinteză”. Acul pentru biopsie este ghidat spre locurile suspecte marcate de un braț robotic și apoi biopsia este efectuată. Viteza de diagnosticare este cu 95% mai rapidă cu MR-TRUS Fusion comparativ cu biopsia convențională;



MEDIC CENTER CONSTANTA



Reprezentant oficial pentru Romania al Anadolu Medical Center din Turcia



Obtineti gratuit a doua opinie medicala a specialistilor de la



Anadolu Medical Center



In calitate de reprezentant oficial pentru Romania al Centrului Medical Anadolu din Turcia, indiferent de orasul de resedinta pe care il aveti,Medic Center va faciliteazaaccesul la a doua opinie medicala gratuita oferita de expertii de la Anadolu Medical Centersi va transmite informatii legate de diagnosticare, analiza, tratament si deplasare la clinica.



Indiferent de afectiune, daca aveti o boala diagnosticata de medicul dumneavoastra din Romania si trimiteti dosarul medical catre reprezentatiiMedic Center(0735 550 999), veti primi o a doua opinie medicala gratuita si optiunile de tratament furnizate de medicii specialisti de la Anadolu Medical Center, alaturi de o estimare a costurilor in cazul in care optati pentru deplasarea la clinica.







Daca dupa primirea opinie medicale de la specialistii Anadolu Medical Center luati decizia de a merge la clinica, reprezentantii Medic Center vor organiza intreaga deplasare pentru dumneavoastra:



· programare in cadrul clinicii



· rezervare la hotelurile partenere Anadolu Medical Center



· transfer gratuit de la aeroport la hotel



· transfer gratuit zilnic de la hotel la clinica si inapoi



Foarte important:intrucat compania noastra Medic Center, opereaza in baza unui contract de reprezentare cu Anadolu Medical Center, preturile practicate in relatia cu pacientii programati de catre noi sunt aceleasi pe care clinica le practica fata de clientii sai directi. Totodata serviciile suplimentare pe care compania noastra vi le pune la dispozitie sunt absolut gratuite, astfel incat nu numai ca nu veti plati nimic in plus, dar veti beneficia si de servicii suplimentare.



Medic Center Constanta

Str. Timişana nr. 34, incinta cladirii BRD, Constanta

Telefon: 0735 550 999

Email: [email protected]

Websitewww.anadolu-medical-center.ro