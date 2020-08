Fototerapia vindecă pielea şi vă reîntinereşte

Sursa foto Hello Dermaskin

În zilele noastre, fototerapia este o soluţie de ultimă generaţie pentru vindecarea a numeroase probleme ale pielii, dar şi pentru reîntinerirea facială. Şi da, tratamentul există şi la noi, în Constanţa. Practic, lumina roşie folosită este tehnologia inovatoare care „şterge” ridurile şi cicatricile.

Fototerapia, adică terapia cu lumină roşie reprezintă o soluţie pentru vindecarea a numeroase probleme ale pielii, dar şi pentru reîntinerire. Potrivit dr. Irena Smadea, cu ajutorul acesteia se pot elimina ridurile fine de expresie, se regenerează pielea, se reduc cicatricile şi se grăbeşte vindecarea după diferite proceduri agresive. Specialistul afirmă că această lumină roşie face pielea mai fermă, mai fină şi vizibil întinerită, după numai o săptămână de tratament, acesta fiind şi motivul pentru care este soluţia preferată de multe vedete.

Cum funcţionează? „Lumina este absorbită adânc de moleculele pielii implicate în metabolismul celular şi are ca efect stimularea producţiei de colagen şi elastină, cât şi regenerarea celulelor. Sistemul utilizează tehnologia LED şi emite lumină vizibilă roşie cu o lungime de undă de 633 nm, care este însă diferită de cea a razelor UV, nocive pentru piele. Astfel, nu există niciun risc ca pacienţii să dezvolte cancer de piele după efectuarea terapiei cu lumină roşie. Totodată, fototerapia cu lumină roşie activează metabolismul celular, accelerând astfel vindecarea pielii după peeling, a cicatricilor care rămân după intervenţii chirurgicale, a cicatricilor lăsate de acnee etc. Este recomandată, de asemenea, pacienţilor cu calviţie/alopecie sau pacienţilor afectaţi de căderea excesivă a părului, deoarece lumina roşie stimulează celulele de la rădăcina firului, declanşând regenerarea acestuia. În plus, aceasta stimulează producţia de colagen, având ca efect dispariţia ridurilor fine, de expresie şi diminuarea celor mai profunde”, a explicat medicul.

Ajutor în tratarea cancerului de piele

Mai mult decât atât, de-a lungul vremii s-a demonstrat că fototerapia poate fi utilă şi în tratamentul cancerelor de piele, în combinaţie cu substanţe fotosensibilizante, conform recomandărilor din ghidurile terapeutice internaţionale.

În plus, în sezonul rece, pielea se confruntă cu o serie de probleme, se sensibilizează, se usucă sau se irită. Fototerapia combate şi efectele frigului: redă strălucirea tenului ferm, contribuie la regenerarea pielii după agresiunile determinate de temperaturile scăzute din timpul sezonului rece şi trecerile rapide de la temperaturi înalte la temperaturi joase. Totodată, pacienţii care suferă de cuperoză/rozacee, în special, se confruntă cu probleme serioase în sezonul rece, vasele de sânge contractându-se. Fototerapia reglează microcirculaţia sângelui, ajutând şi aceşti pacienţi să depăşească neplăcuta problemă. Dr. Smadea a precizat că toamna şi iarna sunt cele mai bune perioade pentru fototerapie. Trebuie precizat, însă, că pentru a beneficia din plin de efectele benefice ale luminii roşii sunt necesare două şedinţe pe săptămână, efectuate la o distanţă de cel puţin două zile una de cealaltă. Durata tratamentului variază în funcţie de afecţiunea tratată şi de recomandarea dermatologului.