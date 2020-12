Frăguțele stimulează activitatea ficatului și îl drenează

Vă plac frăguțele? Dacă nu le-ați încercat până acum, ar fi bine să o faceți de acum înainte. Aceste fructe, precizează nutriționistul Florentina Vlad, conțin mucilagii, pectine, glucide, vitaminele A, B1, B2, PP și C, acid salicilic, lipide, acizi organici, săruri minerale de potasiu, sodiu, calciu, magneziu, fier și fosfor. De exemplu, frunzele conțin taninuri elagice, fragarol, cvercetol, cvercitrină, săruri minerale, ulei volatil, zaharuri, vitamina C, acizi organici (citric, malic). Sucul de frăguțe are efect terapeutic de excepție, el fiind recomandat, mai ales, în bolile de ficat. Acesta stimulează activitatea ficatului și îl drenează, favorizând regenerarea celulei hepatice.

În cazuri de diaree, frunzele sunt un bun remediu deoarece au un conținut mare de tanin, fiind recomandate și în combaterea viermilor intestinali. Cura cu fructe proaspete sau cu suc este indicată și în caz de astenie, anemie, reumatism degenerativ, gută, constipație, febră, afecțiuni renale, circulatorii și dermatologice. În plus, datorită conținutului de vitamina C, frăguțele stimulează pofta de mâncare.