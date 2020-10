Fructele de pădure, o oază de sănătate pentru organism

Fructele de pădure nu sunt doar delicioase, dar au și o mulţime de beneficii pentru sănătate. Pentru a avea parte, însă, de efectele lor terapeutice, nu le consumaţi decât în stare crudă, pentru că vitaminele sunt distruse prin prepararea la temperaturi înalte. „Optaţi întotdeauna pentru consumul fructelor de pădure proaspete sau congelate, simple, fără zahăr sau sirop adăugat. Doar aşa puteţi beneficia din plin de vitaminele şi enzimele pe care acestea le conţin”, este de părere nutriţionistul Veronica Agache.

De exemplu, dacă alegem murele, trebuie să ştiţi că acestea au multiple efecte benefice asupra sănătăţii organismului, care ne ajută chiar şi la prevenirea apariţiei cancerului. Totodată, fructele sunt bune şi în prevenirea stresului oxidativ generat de radicalii liberi, responsabil pentru producerea bolilor cronice.

La rândul lor, măceşele sunt printre cele mai bogate surse naturale de vitamina C, conţinând de asemenea flavonoide, substanţe care potenţează efectul vitaminei C. În plus, conţin vitaminele A, D şi E, calciu, fier, antioxidanţi şi acizi graşi, care îmbunătăţesc sistemul imunitar. Cei cărora le plac fragii, trebuie să ştie că aceştia conţin calciu, fier, fosfor, magneziu, potasiu, siliciu, iod, vitaminele B, C, E, K şi levuloză, indicată diabeticilor. Sucul obţinut din fragi este indicat în astenie, reumatism, hipertensiune şi arteroscleroză.