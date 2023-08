Fructele verii, permise diabeticilor și celor care țin dietă

În zilele toride, cu toții căutăm să mâncăm alimente cât mai ușoare, iar fructele reprezintă cea mai bună alegere recomandată de medici. Dacă ne confruntăm, însă, cu diverse afecțiuni sau ne luptăm cu kilogramele în plus, porțiile contează foarte mult.



Fructele zemoase ne ajută să ne hidratăm în zilele caniculare, având în vedere că au un conținut mare de apă, și pot chiar înlocui mese pe perioada verii. Cei care trebuie, în schimb, să le consume cu restricții sunt pacienții care suferă de diabet.



Pepenele verde se numără printre cele mai căutate fructe. Fiind zemos, conținând 92% apă, și bogat în vitamine din complexul B care dau energie și cu un conținut important de magneziu, potasiu etc., este permis și diabeticilor. Pepenele verde este recomandat, de asemenea, și celor care încearcă să scape de kilogramele în plus. Diabeticii vor avea grijă să nu depășească, nici măcar în cazul acestui fruct, porția dintr-un fruct normal, adică aproximativ 200 grame.



„Un măr are aproximativ 100-150 grame. O banană cam la fel. Trebuie să facem echivalentul. Dacă sunt caise, la fel, cinci-șase caise, exact cât un măr. Altfel, orice fruct ne îngrașă, dacă vrem să facem o cură cu fructe nu e prea potrivit, iar la pacienții cu diabet oricum le mai cresc glicemiile dacă depășesc mai mult de două-trei fructe pe zi. Este dulce, dar nu este un fruct interzis, ci în cantități limitate”, informează medicul specializat în diabet și boli de nutriție Anca Roman.