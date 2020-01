Fructul lime, un bun aliat în lupta cu diabetul

La ora actuală, diabetul zaharat este cea mai frecventă boală endocrină și este caracterizat prin complicații care se dezvoltă și afectează ochii, rinichii, nervii și vasele de sânge. Din păcate, boala poate apărea brusc la pacienții cu vârsta sub 40 de ani și care, de obicei, nu sunt obezi. La persoanele supraponderale, simptomele apar gradat în a doua jumătate a vieții.

Potrivit dr. Ioana Anton, deși nu este vindecabil, diabetul poate fi ținut sub control toată viața. Așa că, dacă adoptați un stil de viață sănătos și vă luați tratamentul, vă prelungiți viața. Medicii și cercetătorii au realizat, de curând, chiar un studiu, în urma căruia au descoperit că fructul lime este un bun aliat în lupta cu diabetul.

Lime este o rudă îndepărtată a lămâii. Deși înrudite, cele două fructe sunt diferite. Având o coajă verde, o aromă mai puternică și mai proaspătă decât lămâia, fructele lime sunt mai mici, mai grele și au pulpa mai densă decât lămâia.

Proprietățile acestui fruct sunt incontestabile, deoarece conține mai mult calciu și mai mult fosfor decât lămâile, conține vitaminele A, B, C, G și P. Totodată, se spune că acest fruct ar avea rolul de a stimula organismul, de a accelera absorbția vitaminei C, stimulează producția biliară, circulația sângelui, reduce colesterolul, previne alergiile, astmul și cataracta. De asemenea, are efecte anticancerigene și detoxifiante, reducând simptomele gutei.