Să nu credeţi că doar persoanele de vârsta a treia pot avea carenţă de vitamina B12, pentru că nu este adevărat. De fapt, şi tinerii se pot confrunta cu deficit de vitamina B12, iar printre cauze amintim dieta vegetariană, fumatul, stresul cronic şi insomnia.



Cu toţii ar trebui să ştiți că vitamina B12 are un rol extrem de important în organism, întrucât aceasta contribuie la formarea celulelor roşii din sânge, ajută la buna funcţionare a nervilor şi sprijină memoria. Unul dintre simptomele ce pot indica un deficit de vitamina B12 este senzaţia de furnicături, amorţeală, mâncărimi sau înţepături la nivelul mâinilor sau picioarelor. Astfel de manifestări pot duce, de asemenea, la tulburări de mers, este de părere dr. Andreea Stanciu.



Totodată, oboseala persistentă, epuizarea şi dificultăţile de concentrare pot fi la rândul lor semne că aveţi de-a face cu o carenţă de vitamina B12. În acelaşi timp, umflarea limbii, pierderea gustului şi tresărirea ochiului sunt, de asemenea, posibile semne ale deficitului de vitamina B12.



De asemenea, printre simptomele carenţei de vitamina B12 se numără şi anemia, care se poate manifesta prin lipsa poftei de mâncare, constipaţie, dureri de cap şi nervozitate. Specialiştii mai spun că şi ulceraţiile bucale şi colorarea în galben a tegumentelor sunt simptome ale lipsei de vitamina B12. Tocmai de aceea, în unele situaţii pot apărea şi simptome psihice, atunci când vă confruntaţi cu carenţa de vitamina B12, printre acestea numărându-se neliniştea, izolarea socială, evitarea aglomeraţiilor, a zgomotelor şi a luminii puternice, depresia, scăderea libidoului, tulburările de somn, confuzia sau schimbările frecvente de dispoziţie.



Aşadar, dacă manifestaţi astfel de simptome, un simplu test de sânge pentru determinarea nivelului de vitamina B12 vă poate ajuta să aflaţi dacă într-adevăr duceţi lipsă de această vitamină sau o altă afecţiune este de vină pentru problemele pe care le întâmpinaţi. Pentru a vă lua din mâncare această vitamină, trebuie să includeţi în alimentaţie carnea de vită, ficatul, lactatele, ouăle şi somonul.



Nu în ultimul rând, nu uitaţi şi de suplimentele de vitamine şi minerale esenţiale pentru copii. În urma efectuării unor analize obişnuite, doctorul pediatru poate evalua, însă, eventualele carenţe de vitamine şi minerale din organism. „Aveţi în vedere dozele zilnice recomandate pentru fiecare nutrient în parte şi asiguraţi-vă că juniorul dumneavoastră se bucură de o dezvoltare normală şi sănătoasă”, subliniază medicul. În plus, în urma efectuării unor analize obişnuite, acestea pot evalua eventualele carenţe de vitamine şi minerale din organism. Desigur, aveţi în vedere dozele zilnice recomandate pentru fiecare nutrient în parte. Pentru o acurateţe optimă, suplimentele naturale se regăsesc acum şi în formule specifice fiecărui deficit, cu vitamine şi minerale extrase din surse naturale. De cele mai multe ori, acestea se găsesc sub formă de comprimate de supt cu arome plăcute pentru cei mici.