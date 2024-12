BelleZone, salon boutique recunoscut pentru standardele sale înalte în îngrijirea pielii, aduce în premieră în ConstanțaGeneo X– platforma avansată pentru îngrijirea facială profesională, apreciată la nivel internațional și reprezentată în România de actrița Monica Bîrlădeanu. În plus, alte două tehnologii de ultimă generație, EVE Ace of Face și Dr. Platon, completează portofoliul BelleZone și sunt acum disponibile pentru tratamente faciale premium în Constanța.







Geneo X este tratamentul facial preferat al actriței Monica Bîrlădeanu, care a ales să îi fie ambasador în România după ce a experimentat personal beneficiile acestuia. Actrița folosește regulat acest tratament, pentru a-și menține tenul perfect curat, hidratat și strălucitor. Geneo X i-a oferit rezultate vizibile, contribuind la o piele revitalizată și sănătoasă, motiv pentru care Monica Bîrlădeanu a integrat acest tratament rapid, noninvaziv si cu efecte pe termen lung în rutina sa de îngrijire a tenului.







5 tehnologii consacrate și extrem de apreciate în clinicile de estetică din întreaga lume – OxyGeneo (exfoliere, infuzare si oxigenare), Tripollar RF (radiofrecvența tripolară), ESA (activare electrică a pielii), ultrasunete și masajul limfatic sunt reunite pe platforma Geneo X, disponibilă în exclusivitate în orașul Constanța la BelleZone.



Tratamentele Geneo X sunt disponibile în 9 variante și sunt concepute pentru a adresa cele mai frecvente probleme ale pielii. Acestea oferă soluții personalizate pentru hidratare profundă, uniformizarea texturii pielii și reducerea semnelor de oboseală, precum și îmbunătățirea fermității și luminozității tenului. Fiecare tratament din gama Geneo X este adaptat nevoilor specifice ale pielii, cu scopul de revitalizare și întinerire.



Noi soluții inovative pentru îngrijirea tenului



În completarea portofoliului de tehnologii inovatoare, BelleZone introduce și tratamentele EVE Ace of Face și Dr. Platon.



EVE Ace of Faceeste supranumit “asul tratamentelor faciale”. Acesta combină patru tehnologii de top, într-o singură ședință de tratament facial:



· Hidrodermabraziune avansată – curățare și hidratare profundă.



· Peeling cu diamante – exfoliere delicată și regenerare.



· Tehnologie bioelectrică – reactivează pielea pentru sănătate pe termen lung.



· Electrostimulare musculară (EMS) – tonifiere și redefinire a contururilor faciale.







Dr. Platoneste un dispozitiv estetic profesional, care folosește tehnologia plasmei pentru a aplica plasma atmosferică rece pe piele. Este extrem de eficient în tratarea unor afecțiuni cutanate frecvente, precum acneea, ridurile fine, hiperpigmentarea și cicatricile. Are un efect puternic antioxidant asupra pielii, astfel reducând efectul nociv al unor afecțiuni ale pielii, precum dermatita atopică, eczeme, rozacee, psoriazis și seboree.



Prin aducerea acestor 3 noi tehnologii de îngrijire a pielii, BelleZone își consolidează poziția de top în inovația tratamentelor estetice din Constanța, oferind locuitorilor orașului acces la cele mai avansate soluții pentru îngrijire profesională a pielii.



Adresa BelleZone: Bulevardul Mamaia, nr. 91, Bl.LS9, Sc.A, Constanța



Programări: 0722679310 sau 0775256220