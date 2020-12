Hiperpigmentarea se produce cu predilecţie la femeile tinere

Melasma este o tulburare de hiperpigmentare, care se manifestă prin apariţia unor pete de culoare brună la nivelul feţei. În general, afecţiunea este mai des întâlnită la femeile cu vârsta cuprinsă între 25 şi 45 de ani. Din păcate, melasma are un impact social major, fiind de cele mai multe ori dificil de camuflat cu produse obişnuite de machiaj.

Multe persoane se întreabă care sunt cauzele care duc la apariţia acestei afecţiuni,în condiţiile în care petele de pe faţă nu sunt deloc plăcute. Potrivit dr. Irena Smadea, mecanismul de producere al melasmei nu este complet elucidat. Pe scurt, apariţia melasmei este favorizată de hormonii sexuali feminini şi de radiaţia ultravioletă ce stimulează producţia de melanină, pigmentul ce conferă culoare pielii, părului şi ochilor. Practic, excesul de melanină se depune la nivelul pielii, ducând la apariţia leziunilor caracteristice.

Ce factori favorizează apariţia melasmei? Dintre aceştia putem enumera câţiva: predispoziţia genetică, fototipul cutanat închis (persoanele brunete, cu ochi căprui şi care se bronzează foarte uşor), expunerea la soare, administrarea de anticoncepţionale orale, afecţiunile tiroidiene, tratamentele cosmetice şi dermato-cosmetice.

„Melasma se manifestă prin apariţia unor pete hiperpigmentare, de culoare brun-cafenie, cu marginile neregulate, cu localizare simetrică la nivelul feţei. În funcţie de zonele afectate, distingem mai multe tipuri de melasmă: centro-facială (60% din cazuri) - afectează fruntea, nasul, buza superioară şi bărbia. Aceasta este cea mai frecventă formă de melasmă. Apoi, putem vorbi despre melasma malară (25% din cazuri), care afectează zona obrajilor şi nasului şi melasma mandibulară (15% din cazuri), care afectează linia mandibulară”, a precizat medicul.

Folosiţi tot timpul o fotoprotecţie pentru piele!

Pentru a vă trata, este nevoie să folosiţi tot timpul o fotoprotecţie SPF 50 şi spectru UVA şi UVB. De asemenea, se recomandă utilizarea unor substanţe active cu proprietăţi de depigmentare (acid azelaic, retinoizi, acid kojic, vitamina C etc). Tratamentele locale vor fi efectuate sub stricta supraveghere a medicului dermatolog datorită reacţiilor locale importante. Totodată, se pot face diferite proceduri dermatologice, se poate apela la microdermabraziune, care este o metodă minim invazivă ce îndepărtează mecanic celulele superficiale de pe suprafaţa pielii sau peeling chimic, cu produse de nanotehnologie.

Totuşi, populaţia trebuie să ştie că dezechilibrele hormonale (ovariene, tiroidine) sau profilul hormonal specific perioadei de graviditate pot să inducă apariţia leziunilor la persoanele predispuse. În plus, incidenţa mai mare a melasmei în ultimii ani poate fi determinată şi de cazurile frecvente de hiperestrogenie (nivel crescut de estrogen) asociate cu nivelul ridicat de stres, existenţa de ţesut adipos excedentar, consumul de medicamente şi alcool ce afectează funcţia hepatică (ficatul este principalul organ de metabolizare estrogenică) sau cu asimilarea de xenoestrogeni, adică de estrogeni „străini”, care provin din diverse substanţe cu care organismul intră în contact şi care acţionează asupra sistemului endocrin ca falşi mesageri. Tocmai de aceea, este important ca tratamentul să fie îndelungat, consecvent, efectuat sub supraveghere medicală. Mai mult decât atât, tratamentul este condus astfel încât iritaţia locală să fie controlată, pentru a preveni orice risc de intensificare a pigmentaţiei.

Nu uitaţi! Se recomandă ca toate aceste forme de tratament să fie completate de un regim de viaţă echilibrat, în care să se evite stresul (ce influenţează balanţa hormonală), şi de o alimentaţie sănătoasă, cu mai puţine alimente procesate şi cu un consum regulat de fibre şi de alimente cu efect antioxidant.