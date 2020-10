Hreanul este un foarte bun afrodisiac

Hreanul, o plantă aromată, folosită ca remediu natural în peste o sută de afecţiuni, majoritatea de natură infecţioasă şi specifice iernii, precizează exquis.ro. Astfel, rădăcina este partea cea mai valoroasă a hreanului nu numai din punct de vedere gastronomic, ci şi medicinal. Este foarte bogată în vitamina C şi B, dar şi în minerale fier, potasiu, calciu, magneziu. Totodată, hreanul conţine de două ori mai multă vitamina C decât lămâia.

Cercetările au arătat că ea conţine substanţe antibiotice naturale, triglicozizi sulfuraţi, enzime, fitohormoni, uleiuri volatile şi peroxidază, o substanţă antioxidantă foarte valoroasă. În plus, datorită iuţelii sale, hreanul este folosit şi ca medicament. Este un foarte bun afrodisiac, conţinând câteva substanţe care echilibrează hormonii. Totodată, hreanul are calităţi diuretice, digestive, antibiotice, antiseptice, vermifuge, expectorante, tonice, hipotensive. Se poate folosi în stare crudă, proaspăt, ras, pentru a da gust mâncărurilor, fiind apreciat pentru aroma specială şi pentru gustul picant, dar şi sub formă de tinctură, energizant, sirop sau vin tonic, ca medicament natural. (M.Ş.)