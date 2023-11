Iată de ce uleiul de pește este foarte benefic pentru creier

Uleiul de pește, disponibil sub forma unor suplimente nutritive, este considerat de către specialiști ca fiind una dintre cele mai bune opțiuni care stimulează buna funcționare a creierului.



Există trei tipuri de acizi grași Omega-3. Este vorba despre acidul docosahexaenoic (DHA), acidul alfa-linolenic (ALA) și acidul eicosapentaenoic (EPA). Cercetătorii au descoperit că acizii grași se numără printre cele mai importante molecule care determină integritatea creierului și capacitatea lui de a funcționa. Studiile au arătat că aportul dezechilibrat de acizi grași esențiali din alimentație este în legătură strânsă cu performanța scăzută a creierului și anumite afecțiuni. Specialiștii spun că acizii grași, în special cei Omega-3, sunt importanți pentru dezvoltarea creierului, atât în perioada cât fătul se află în uter, cât și în perioada de după naștere. În timpul sarcinii și în primele 18 luni de viață, DHA se acumulează rapid în creier. DHA sau acidul docosahexaenoic din surse alimentare este necesar pentru maturarea funcțională optimă a retinei și a cortexului vizual, cercetătorii explicând că acuitatea vizuală și dezvoltarea mintală par a fi îmbunătățite de aportul suplimentar de DHA.



Tocmai de aceea, specialiștii americani, și nu numai, recomandă femeilor să consume 300 mg/zi de DHA în timpul sarcinii și alăptării. Totuși, aportul mediu de DHA la femeile însărcinate sau care alăptează este de numai 60-80 mg/zi, ceea ce reprezintă aproximativ 25% din doza zilnică recomandată.



O altă analiză vorbește, de asemenea, despre importanța DHA (acidului docosahexaenoic), care este acidul gras polinesaturat Omega-3 ce se găsește predominant în creierul uman. Acesta poate influența funcția neurologică prin modularea transducției de semnale din creier, a neurotransmițătorilor, a neurogenezei și a mielinogenezei. Experții spun că DHA este acumulat rapid în creier în timpul sarcinii și în primii ani ai copilăriei și că disponibilitatea DHA prin intermediul transferului din „rezervele” mamei are un impact asupra gradului în care acest acid gras esențial este încorporat în țesutul nervos.



La om, acumularea de DHA are loc, în primul rând, în ultimul trimestru de sarcină, precum și în primele 6-10 luni după naștere. Consumul de DHA duce la multe efecte fiziologice și comportamentale pozitive, inclusiv la efecte asupra cogniției, însă chiar și așa, dieta modernă este săracă în ceea ce privește cantitățile de DHA.