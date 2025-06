Iaurtul grecesc este un produs lactat cu o textură groasă și un gust mai puternic decât iaurtul obișnuit. Potrivit specialiștilor, acesta oferă o varietate de nutrienți ce pot avea un impact important asupra organismului. Produsul are și un conținut ridicat de proteine, alături de alte substanțe importante pentru corpul uman, precum: proteine, calciu, fosfor, seleniu, zinc, vitamina B2, vitamina B5, vitamina A, vitamina B12, grăsimi și zaharuri. De asemenea, conține mai puțini carbohidrați decât iaurtul obișnuit și mai puțin zahăr decât cel obișnuit.



De asemenea, reprezintă o sursă bună de probiotice sau microorganisme vii care susțin sănătatea intestinală și reduce inflamația din tractul gastrointestinal. În plus, el poate ajuta la îmbunătățirea diversității bacteriilor din intestinul gros și ajută la încetinirea digestiei. Practic, reduce nivelurile de zahăr din sânge care apar după masă. Mai mult, crește sensibilitatea la insulină și are capacitatea de a scădea tensiunea arterială. De precizat că alimentele bogate în proteine, cum este și iaurtul grecesc, vă pot oferi senzație de sațietate, ceea ce vă poate ajuta să vă reglați aportul de calorii. Deci, includerea acestuia în dietă vă ajută să scăpați de grăsimea în exces și să mențineți o greutate optimă.