Imunitatea poate fi susţinută cu remedii uşor de preparat în casă

Foarte curând vine iarna şi odată cu scăderea temperaturilor, creşte numărul infecţiilor respiratorii, aşa că este necesar să aflăm mai multe despre imunitate şi cum putem ajuta organismul să lupte împotriva infecţiilor.

Imunitatea reprezintă totalitatea mecanismelor de apărare ale organismului împotriva agenţilor patogeni (virusuri, bacterii, paraziţi) sau, altfel spus, este capacitatea organismului de a lupta împotriva acestora, astfel încât să se menţină sănătos şi de a face diferenţa între celulele proprii şi cele străine. Acest lucru se realizează prin intermediul sistemului imunitar, sistem complex alcătuit din mai multe elemente, care prin buna funcţionare asigură o imunitate crescută organismului. Potrivit dr. Gabriela Ispas, imunitatea este un complex de procese fine , prin intermediul căruia organismul rezistă. Practic, totul se menţine în echilibru prin acţiuni de tipul identifică, izolează, elimină, omoară la care concură poate mii de molecule.

Imunitatea se păstrează automat, face parte din funcţiile fundamentale ale corpului şi rămâne în echilibru cât timp dormim bine, facem sport regulat, mâncăm sănătos, nu consumăm lucruri toxice sau nu avem boli grave. Din bătrâni se spune că există remedii care stimulează imunitatea. Unul dintre acestea este ceaiul de ceapă, considerat de specialişti a fi o sursă nepreţuită de substanţe nutritive care întăresc imunitatea, cum ar fi vitamina C. Aşa că, trebuie să avem încredere în leacurile naturiste ale părinţilor şi bunicilor, pentru că dau rezultate.

Această băutură susţinută de ştiinţă s-a dovedit a fi destul de eficientă în stimularea imunităţii noastre şi ne ajută cu ameliorarea tusei, a durerii în gât şi a curgerii nasului. În plus, experţii sugerează că ceapa este o sursă extraordinară de nutrienţi care stimulează imunitatea, cum ar fi vitamina C, antioxidanţi, magneziu, fier şi zinc. Ca urmare, ceapa nu numai că adaugă aromă meselor noastre, ci şi infuzează aceste proprietăţi benefice pentru sănătate. În concluzie, o cană caldă de ceai preparată cu ceapă vă va permite doar să obţineţi din plin aceste beneficii.

Acum, există două opţiuni pentru a face ceai de ceapă - una cu ceapă şi alta cu coji de ceapă. Puneţi un pahar de apă la fiert. Adăugaţi o ceapă tocată, 2-3 boabe de piper negru, o păstaie de cardamom şi jumătate de linguriţă de seminţe de fenicul. Acoperiţi ibricul şi lăsaţi compoziţia să fiarbă timp de aproximativ 15-20 de minute. Strecuraţi ceaiul şi serviţi-l cu sau fără îndulcitor.

Reţeta de ceai cu coajă de ceapă pentru imunitate este următoarea: se fierbe apa şi se toarnă imediat într-o ceaşcă care conţine plicul de ceai/ frunze de ceai verde şi coji de la o ceapă mică sau jumătate de ceapă. Lăsaţi totul la infuzat timp de aproximativ zece minute. Se strecoară ceaiul şi se adaugă puţină miere sau suc de lime.

În plus, tot pentru susţinerea imunităţii puteţi consuma mango, care are un gust delicios şi are beneficii extraordinare pentru sănătate. În primul rând, întăreşte sistemul imunitar, graţie combinaţiei de vitamina C, vitamina A şi alte câteva tipuri de carotenoide pe care le conţine şi care vă vor asigura o imunitate de fier.