Nu reuşiţi să scăpaţi de tuse? Iată ce infuzii și siropuri de plante sunt benefice împotriva acestei probleme supărătoare! De exemplu, susțin specialiștii, siropul de ridiche neagră este excelent în combaterea tusei seci, asociată cu dureri de gât. Și siropul de hrean poate fi un bun remediu. Aveți nevoie doar de o rădăcină pe care o dați pe răzătoarea mică, apoi o puneți într-o cană peste care adăugați două linguri de miere. Amestecul se consumă de trei ori pe zi și veți vedea că tusea o să dispară treptat.

Iedera vă ajută și ea, mai ales dacă vorbim despre tuse umedă, cu expectorație. Măceșele, în schimb, sunt fructe bogate în vitamina C și antioxidanți. Pentru o infuzie binefăcătoare în caz de tuse și răceală, aveți nevoie de fructe întregi, uscate în prealabil. La rândul său, ghimbirul se folosește, de regulă, la diverse preparate culinare, dar este foarte bun și când tușiți, având efect expectorant și dezinfectant, ceea ce îl face ideal pentru tusea umedă. În plus, are și rol antimicrobian, fiind de ajutor în eliberarea căilor respiratorii.