Nu reușiți să scăpați de tuse? Specialiștii vă propun ca alternative de tratament câteva infuzii și siropuri de plante, care sunt benefice pentru organism. De exemplu, siropul de ridiche neagră este excelent în combaterea tusei seci, asociată cu dureri de gât, acesta fiind ușor de preparat și are un gust dulce, aromat. Aveți nevoie de cel puțin două ridichi mari sau mai multe de mărime medie, pe care le curățați de coajă, apoi le scobiți cu o linguriță sau un cuțit mic, ascuțit, până când formați o adâncitură în interior. Dacă sunt mari, le puteți tăia în jumătăți și puteți să faceți adâncituri în fiecare dintre ele. Le așezați apoi într-un vas, iar în scobiturile respective puneți zahăr sau miere.



Lăsați vasul apoi la temperatura camerei, eventual într-un dulap, dar nu în frigider, pentru câteva ore. Ideal este să le lăsați peste noapte, pentru a sorbi a doua zi de dimineață siropul format. La rândul ei, infuzia de echinaceea este bogată în vitamina C și dă licorii un gust dulce acrișor, plăcut, ajutând la întărirea sistemului imunitar. Se poate folosi și sub formă de sirop sau tinctură, urmând instrucțiunile de pe ambalaj. De mare ajutor în ameliorarea simptomelor tusei este și infuzia de cimbru, care se prepară foarte simplu. Trebuie doar să turnați apă clocotită peste plicuri sau peste cimbrul uscat și tocat.