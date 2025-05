Insuficiența cardiacă (IC) este o afecțiune în care inima nu își poate îndeplini funcția de pompă cardiacă, ceea ce are numeroase consecințe asupra organismului. Ca urmare, susțin specialiștii, sângele nu poate fi pompat spre organe și țesuturi, astfel încât acestea primesc o cantitate scăzută de oxigen și de substanțe nutritive sângele stagnează, acumulându-se în organe. Semnele și simptomele pe care o persoană le are sunt dispneea (lipsa de aer), oboseala progresivă, umflarea membrelor inferioare, tahicardie (puls accelerat), scăderea poftei de mâncare, tuse seacă. Din păcate, simptomele se pot dezvolta rapid (insuficienţa cardiacă acută) sau treptat, după săptămâni sau luni (insuficienţa cardiacă cronică).



Pentru a diagnostica boala, medicul va încerca să afle din discuţia cu pacientul care sunt simptomele, de când au apărut, în ce condiţii apar și cât de severe sunt. El va verifica, de asemenea, prezența unor factori de risc, cum ar fi hipertensiunea arterială, boli coronariene, diabet, sedentarism etc. După examenul fizic, poate fi solicitată, de asemenea, efectuarea anumitor analize medicale de laborator: hemoleucograma, ureea, creatinina, asta pentru că afectarea funcției renale poate apărea în stadiile avansate insuficienței cardiace și poate limita administrarea anumitor medicamente, potrivit sfatulmedicului.ro. În plus se poate recomanda verificarea colesterolului total și nu numai. Atenție, însă! Recoltarea probelor de sânge se face la recomandarea unui medic de specialitate, dimineața, după repaus alimentar.