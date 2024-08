Dermatita (iritația) de scutec sau eritemul fesier este o afecțiune a pielii care apare, în principal, la bebeluși, în zona de sub scutec. Vârsta cel mai frecvent vizată este între patru și 15 luni. Medicii spun că, dacă nu se intervine la timp, această iritație se poate propaga de la nivelul pielii de sub scutec în profunzime, producând chiar răni sângerânde bebelușului. Afecțiunea este cunoscută popular sub denumirea de „opăreală”. Dermatita de scutec apare, de regulă, în condițiile contactului prelungit al pielii bebelușului cu urina sau cu materiile fecale. Dacă pielea stă umedă prea mult timp, există riscul de apariție a leziunilor.



Un factor de risc pentru această afecțiune îl constituie materialul din care este fabricat scutecul și care poate provoca reacții alergice. De asemenea, aplicarea prea strânsă a scutecului sau folosirea unei mărimi nepotrivite, care nu lasă pielea din regiunea fesieră a bebelușului să respire, sunt factori favorizanți în apariția a eritemului fesier. Principalele semne care apar în caz de iritație de scutec sunt: inflamația; sensibilitatea; mâncărimea la nivelul tegumentului de sub scutec.



În cazurile grave, leziunea se poate propaga în profunzime, cauzând răni foarte dureroase, care fac ca bebelușul să fie foarte agitat, să plângă neconsolabil, mai ales când i se schimbă scutecul.