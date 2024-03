Terapeutul Virgil Pruteanu a postat pe rețelele de socializare un clip video în care vicecampionul mondial la scrimă, Iulian Teodosiu, recomandă terapia acestuia: “Îi mulțumesc lui Virgil Pruteanu pentru programele personalizate pe care le-a făcut pentru mine, după ce am lucrat cu Virgil corpul meu a fost mult mai pregătit pentru competițiile internaționale la care am participat. Cred în terapia Virgil Pruteanu și vă încurajez și pe voi să o descoperiți.”

Virgil Pruteanu, a decis să-și desfășoare activitatea de kinetoterapie, în România, deși și-a completat educația în mai multe țări. Cu ajutorul diverselor tehnici pe care le-a învățat și le-a perfecționat de-a lungul a două decenii, specialistul Virgil Pruteanu, reușește să trateze cu succes numeroase probleme de sănătate, cu care se confruntă numeroși români, patologie ce cuprinde dureri de spate, hernie de disc, spondiloză, amorțeli, probleme la genunchi, dureri de cap, traume cervicale și altele.

Terapia dezvoltată de Virgil Pruteanu, reprezintă rezultatul a 20 de ani de studii și experiență, constând într-o combinație personalizată de proceduri bazate pe diferite tehnici și proceduri din terapii, adaptate afecțiunilor fiecărui pacient în parte. Înțelegerea profundă a terapiilor manuale, ca parte din protocoalele kinetoterapiei în care este licențiat, cât și din practicile tradiționale pe care le-a abordat cu interes științific, l-a condus pe Virgil Pruteanu, la identificarea punctelor forte ale fiecărei tehnici și proceduri, specifice școlilor de terapii pe care le-a absolvit, și astfel, le integrează în mod corespunzător, pentru a obține rezultatele dorite într-un mod sigur și eficient.

Cuget Liber: Cum ați dezvoltat Terapia Virgil Pruteanu ? Ce studii ați urmat ?



Virgil Pruteanu: Terapia pe care o practic, integrează cunoștințe profunde acumulate de-a lungul a două decenii de experiență în chiropractică si terapii manuale. Am urmat numeroase cursuri de specializare, în școli de renume, precum, Institutul International de Medicina Preventiva Nagaoka, Japonia , Institutul ITM – Thailanda, Institutul Ackermann- Suedia, Institutul upledger - USA.

Din 2019, am continuat să-mi dezvolt expertiza sub îndrumarea Doctorului Wu, în cadrul clinicii școlii, din orașul Taiping, cunoscută sub numele de Apricot Forest Hospital sau, Școala din Muntele Galben.



Cuget Liber: Practicati si tehnici cum ar fi, Terapia Craniosacrală ?



Virgil Pruteanu: Ați punctat un aspect foarte important. Aceasta este o terapie alternativă, non-invanzivă, o metodă blândă, ușoară, care facilitează eliminarea dezechilibrelor și a tensiunilor acumulate. Vă împărtășesc un secret și anume, terapia pentru detensionare psihologică, recurge de fapt la biodinamica cranio-sacrală – este o terapie blândă care are ca scop, intensificarea proceselor sistemului cranio-sacral, locul în care creierul și măduva spinării funcționează.

Folosind o atingere blândă, similar cu atingerea aripii de fluture, terapeutul elibereaza blocajele din sistemul craniosacral, ceea ce duce la îmbunătățirea functionării sistemului nervos central. Se știe că, imobilitatea oaselor craniene, poate duce la disfuncții si neplăceri de care se lovesc toate categoriile de pacienți.

Aș putea afirma că, Terapia Craniosacrală, este o metoda de detectare si corecție, care încurajează mecanismul individual de însănătoșire naturală și, disiparea efectelor negative.

Un tratament obișnuit, durează între 45-60 de minute. În timp ce clientul se află întins pe masa de tratament, îmbrăcat în haine lejere, terapeutul, va avea palmele, pe anumite puncte de-a lungul corpului, în ordine succesivă, și, va sustine capul sau coloana vertebrală, în vederea eliberării tensiunilor acumulate.

Pacientul, abia simte atingerile ușoare ale terapeutului, manevre realizate cu palmele lui, de-a lungul corpului, pe picioare, torace și cap; pacientul, nu simte durere, dobândește o stare de relaxare, de căldură și somnolență. În urma ședințelor de Terapie Craniosacrală, se eliberează tensiunile, încordările, contracțiile musculare, emoțiile înmagazinate (ce se exprimă prin durere, tremurături, spasme, plâns, transpirație). Terapia Craniosacrală, o adevărată formă de terapie de detensionare psihologică, prin finețea formei sale de abordare, precum “atingerea unei aripi de fluture”, nu interactioneaza în mod negativ, cu nici un fel de altă formă de terapie sau medicație, și, este o terapie fără risc sau efecte secundare.



Cuget Liber: Cu ce afecțiuni se prezintă cel mai des, pacienții ?

Virgil Pruteanu: Printre afecțiunile cele mai frecvente se numără hernia de disc, spondiloza. De asemenea, durerile de spate, reprezintă o problemă comună. Cu toate acestea, am observat că mulți pacienți sunt conștienți de importanța prevenirii acestor afecțiuni. În ultimii ani, tot mai mulți pacienți vin la consultații în scopuri preventive. De aceea, abordarea mea terapeutică, are și un scop ce privește educația. Consultația terapeutică în cabinet, devine adesea o conversație axată pe “întrebări fundamentale”, legate de sănătate. Ca specialist, nu văd mușchii ca niște bucăți mici, ci, fibre și fascii, care conectează o parte a corpului cu altul. Tratez organismul conform modelelor de mișcare, nu doar ca nişte mușchi. Acesta este modul în care creierul vede acest lucru, așa că, de ce să nu lucrăm cu el ? Am subliniat aspectul de educație, căci acum este timpul pentru ca omul, pacientul, să își facă temele (exercițiile de recuperare) pentru acasă, pentru a corecta el însuși, dezechilibrele.



Cuget Liber: Se pare că, hernia de disc, este o problemă tot mai întâlnită în zilele noastre. Se poate trata prin Terapia Virgil Pruteanu?



Virgil Pruteanu: Terapia pe care o aplic este eficientă în primele trei etape ale afecțiunii. Numai în cazul celei de-a patra etape a herniei discului, trebuie să luăm în considerare sfatul chirurgical, probabil chiar o intervenție chirurgicală. Cu alte cuvinte, dacă sunteți capabil să mergeți pe vârfuri și pe călcâie, puteți fi tratați în cabinetul meu. De asemenea, obținem rezultate foarte bune și în cazul în care ați suferit deja o intervenție chirurgicală.

Pruteanu este chiropractician avizat de Ordinul Practicienilor de Medicină Complementară din România.

