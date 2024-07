Kinetoterapia este acea ramură a medicinei care permite recuperarea pacienților prin exerciții adaptate pentru a spori forța, rezistența și mobilitatea persoanelor cu limitări funcționale sau a celor care necesită o condiție fizică extinsă. Practic, susțin specialiștii, kinetoterapia permite pacienților să revină la un stil de viață normal după un accident sau după o anumită problemă de sănătate și, în plus, reduce riscul de reapariție și complicații ale unor boli. În plus, ajută la întărirea mușchilor și ligamentelor și la eliminarea durerii în timpul mișcării și se recomandă:



pacienților cu boli degenerative ale coloanei vertebrale, cum ar fi hernia intervertebrală, spondiloartroza, osteocondroza, spondiloza etc. Din fericire, în ziua de azi există și varianta de kinetoterapie la domiciliu, care, spre deosebire de un cadru tradițional de birou sau clinică, prezintă numeroase avantaje: progres mai rapid datorită confortului de acasă, recuperare mai rapidă. Kinetoterapia înseamnă, de asemenea, educație și oferirea de instrumente pentru ca pacientul să dețină controlul asupra propriei recuperări. Atunci când se face la domiciliu, exercițiile se pot adapta în funcție de spațiul disponibil în locuință pentru ca, de exemplu, persoanele cu probleme locomotorii să învețe să se deplaseze mai ușor în propria casă, folosindu-se de obiectele înconjurătoare.