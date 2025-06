Într-o perioadă în care tulburările de dispoziție, insomnia și oboseala emoțională afectează tot mai multe persoane, lavanda se dovedește a fi un aliat de nădejde. Deși este cunoscută mai ales pentru aroma sa plăcută, ea are proprietăți terapeutice reale, susținute de cercetări științifice. Folosită sub formă de ulei esențial, ceai sau infuzie de baie, planta are capacitatea de a reduce anxietatea, de a îmbunătăți starea de spirit și de a favoriza relaxarea profundă. Cercetările arată că substanțele active din lavandă influențează pozitiv activitatea cerebrală, având un efect similar cu cel al unor tratamente medicamentoase ușoare, dar fără reacții adverse.



Mai mult decât atât, susțin specialiștii, pentru cei care se confruntă cu insomnie sau somn agitat, lavanda poate fi o soluție naturală și eficientă. Datorită efectului său sedativ, o cană de ceai de lavandă consumată seara poate ajuta la inducerea unui somn profund și liniștit. Beneficiile lavandei au fost confirmate și în rândul persoanelor vârstnice, care, în urma consumului de ceai, au raportat reducerea dificultăților de somn. De asemenea, s-a observat că o doză mai mare de lavandă (două grame versus un gram) a avut un efect mai pronunțat. În plus, în combinație cu o alimentație sănătoasă și un stil de viață echilibrat, ceaiul de lavandă poate face parte dintr-un ritual zilnic de îngrijire a stării de bine.