Foarte multe persoane nu dau atenție semnalelor pe care organismul le transmite, la un moment dat. Sănătatea este, clar, cea mai importantă pentru fiecare dintre noi, aşa că nici ficatul nu trebuie neglijat. Ca urmare, acordaţi atenţia cuvenită tuturor semnelor care ar putea indica probleme de funcţionare ale acestuia.



Potrivit dr. Neli Barbu, de cele mai multe ori, bolile de ficat nu prezintă simptome specifice, dar pot exista mici indicii care vă arată, în mod evident, că aveţi nevoie de un set de analize.



Ficatul este unul dintre cele mai importante organe, ajută la eliminarea toxinelor, la sintetizarea carbohidraţilor şi a lipidelor şi transformă vitaminele în energie. Desigur, este normal să vă simţiţi obosiți din când în când, dar atunci când lipsa de vlagă devine constantă şi nu vă simţiţi odihnit, deşi dormiţi suficient, atunci poate fi semn al unei afecţiuni hepatice.



În plus, în momentul în care ficatul este bolnav, persoana respectivă se simte obosită, extenuată şi are un apetit scăzut. Ca urmare, dacă aceste stări persistă mai multe zile la rând, este cazul să consultaţi un medic.



Primele semne de boală ale ficatului sunt stările de greaţă, care apar de mai multe ori pe zi, pentru o perioadă îndelungată. Apoi, greaţa, însoţită şi de alte manifestări, precum vărsăturile, oboseala, ameţelile, poate indica prezenţa steatozei hepatice (boala ficatului gras), dar şi hepatita sau ciroza hepatică. Precizăm că disconfortul dat de o afecţiune hepatică apare în partea dreaptă a abdomenului, imediat sub coaste şi poate iradia şi în spate. De asemenea, bolnavul poate să sufere de transpiraţie excesivă pe burtă.



Totodată, obiceiurile nesănătoase, cum sunt dieta bogată în grăsimi și alimentele care se digeră greu, nopțile pierdute, dar și stresul afectează activitatea ficatului. Cum spuneam, un ficat suprasolicitat începe să dea semne de îmbolnăvire și prin oboseală, dar și limbă încărcată, greață, dureri în partea dreaptă, lipsa poftei de mâncare, miros neplăcut al gurii.



Principala cauză care determină apariția durerilor hepatice este colica hepatică. Aceasta apare frecvent din cauza calculilor prezenți în vezica biliară sau în canalele biliare. Pentru a detecta cauzele care au dus la disconfortul resimțit în zona ficatului se recomandă efectuarea examenului clinic, respectiv palparea regiunii ficatului, ecografie abdominală și teste de sânge specifice.



Pe scurt, dacă vreți să vă feriți de bolile de ficat sau să nu le agravați pe cele existente, nu consumați alcool! Aceasta este prima regulă. Apoi, feriți-vă cât puteți de mult de produsele conservate, întrucât acestea sunt și ele alimente periculoase pentru ficat și trebuie eliminate din dieta zilnică. În plus, se recomandă scoaterea din alimentație a chipsurilor, considerate a fi extrem de dăunătoare ficatului.



În caz că nu știați, și zahărul se numără printre alimentele periculoase pentru ficat, la fel ca și băuturile răcoritoare și dulciurile, și ele, foarte nocive. Cert este că toate acestea pot provoca boli grave de ficat, precum fibroza hepatică și nu numai.