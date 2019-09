Lista analizelor medicale ce trebuie făcute în fiecare an

Medicii recomandă ca cel puțin o dată pe an – în unele situații chiar la șase luni! – să fie realizate un set complet de analize medicale. În rândurile următoare vă prezentăm lista investigațiilor și analizelor medicale care trebuie efectuate anual, pentru a ne menține starea de sănătate: electrocardiograma, care evidențiază modificările activității cardiace, fiind un indiciu pentru infarct etc; măsurarea tensiunii arteriale - limitele acceptate sunt între 100/60 mm Hg și 140/90 mm Hg; glicemia – în cazul în care valorile indicate sunt peste 120 mg/dl se ridică suspiciunea de diabet zaharat; hemoleucograma - pentru depistarea anemiei, infecțiilor și alergiilor; transaminazele TGO/GP – acestea sunt indicatori ai funcției hepatice și markeri virale pentru hepatita B, C, infecţia HIV/SIDA; sumar de urină - necesar pentru depistarea infecțiilor căilor urinare, diabetului zaharat; sideremia – care indică concentrația de fier; profilul lipidic - colesterol total, trigliceride, HDL colesterol, LDL colesterol), dar și determinarea calciului total și calciu ionic, magneziu, creatinină etc. - Ecografia abdomeno-pelvină - pentru vizualizarea și depistarea afecțiunilor ficatului, colecistului, splinei, rinichilor, apendicului, ovarelor.