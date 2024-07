Lupusul este o boală care se poate manifesta în numeroase moduri, de la o erupție cutanată până la afectarea articulațiilor sau rinichilor. Înainte de toate, însă, pacienții care primesc acest diagnostic trebuie să știe că lupusul este o boală autoimună cronică și complexă, în cadrul căreia sistemul imunitar atacă țesuturile propriului corp, provocând un proces inflamator.



Din păcate, boala poate afecta orice parte a corpului, cum ar fi pielea, articulațiile sau rinichii. Problema este că această boală se poate manifesta în multe moduri, așa că diagnosticarea este de multe ori complexă. Deși mulți oameni nu sunt conștienți de acest lucru, rinichii sunt organele cele mai afectate de această patologie. Potrivit dr. Beatrice Stoicescu, lupusul este o boală cronică autoimună, în care sistemul imunitar își atacă, pur și simplu, propriile țesuturi ale corpului. În ciuda investigațiilor, cauza sa este momentan necunoscută, iar ce se cunoaște este faptul că există o anumită predispoziție genetică. În plus, au fost identificați o serie de factori care pot declanșa boala, precum lumina soarelui, infecțiile sau anumite medicamente.



„Deseori, însă, lupusul este o patologie care apare sub formă de focare. Pacientul se poate confrunta, de exemplu, cu episoade în care simptomele se agravează, dar apoi dispar pentru o vreme. Deoarece poate afecta diferite țesuturi, simptomele sunt foarte variate, dar cel mai cunoscut semn este erupția cutanată pe față sub formă de aripi de fluture. Cu toate acestea, este important de știut că nu apare la toți oamenii. Alte simptome ce pot apărea sunt febra, oboseala sau durerile articulare. Dar, în mod evident, rinichii sunt organele cele mai afectate de lupus, această afecțiune numindu-se nefrită lupică”, a subliniat medicul. Pe de altă parte, lupusul provoacă inflamarea structurilor din rinichi care permit filtrarea sângelui, numite nefroni. Când se întâmplă acest lucru, rinichii nu pot elimina și purifica sângele în mod corespunzător și nici nu pot controla echilibrul fluidelor corporale. De regulă, afectarea rinichilor apare cel mai adesea în primii cinci ani de boală.



Problema este că, la început, simptomele sunt foarte ușoare și nespecifice, iar acest lucru face ca diagnosticul să întârzie și tratamentul ulterior să fie mai complex. Ce simptome apar? Dacă rinichii nu pot funcționa corect, apare retenția de lichide. La început, cele mai frecvente simptome sunt edemele la nivelul picioarelor și chiar la nivelul pleoapelor. În plus, urina are un aspect spumos sau conține sânge, iar pe parcurs apar o creștere a tensiunii arteriale și nicturia (trezitul noaptea pentru a urina). Problema este că, dacă nu este depistată la timp, nefrita lupică progresează și provoacă leziuni ireversibile ale rinichilor. Acest lucru cauzează insuficiență renală cronică, care poate duce la necesitatea unui transplant de rinichi.