Mai puţină durere, mai multă relaxare. Avantajele nașterii în apă

Foarte multe femei decid în ziua de azi să nască în apă, această metodă fiind mai puțin dureroasă, se derulează mai repede decât nașterea naturală și este mai relaxantă pentru mamă.

Specialiștii spun că apa reprezintă un mediu propice nașterii și, în plus, nașterea în apă are și beneficii: reduce durata efectivă a aducerii copilului pe lume, oferă mamei mai multă libertate de mișcare și fătului posibilitatea de a tranzita mai ușor spre lumea exterioară. În același timp, apa permite o mai bună dilatare a colului uterin și are proprietăți anti-spasmodice, permițând mușchilor să se relaxeze.

Medicii de la Spitalul „Isis” din Constanța asistă la nașteri în apă de 11 ani.

„Pentru gravidele care vor să trăiască această experiență unică, «Isis Hospital» a creat saloane cu cadă și bazine speciale de naștere, care asigură confortul mediului de acasă. În cazul în care doriți să nașteți natural, sarcina a decurs fără probleme, iar bebelușul se prezintă la marea întâlnire în poziție normală și la termenul așteptat, nu ezitați să discutați cu medicul dumneavoastră despre posibilitatea de a naște în apă. Poate fi o experiență minunată, mai puțin dureroasă și mai puțin stresantă pentru bebeluș.

De ce o naștere în apă? Scufundarea în cada plină cu apă pentru a ușura travaliul și nașterea sună a fi o metodă tentantă pentru majoritatea femeilor. În cazul în care bazinul cu apă se află acolo unde o femeie vrea să fie și nu apare nicio complicație, înseamnă că locul este unul în care femeia se simte foarte confortabil”, au precizat medicii Spitalului „Isis”.

Mămicile se relaxează într-un bazin plin cu apă

Medicii spun că, atunci când o femeie care se află în travaliu se relaxează într-un bazin cu apă călduță, eliberată de gravitatea ce apasă asupra copilului, cu stimularea senzorială redusă, este mai puțin probabil ca organismul ei să secrete hormoni de stres. Acest lucru permite corpului său să producă hormonii inhibatori de durere, care completează travaliul, „endorfinele”.

Desigur, foarte multe persoane se simt confortabil și au un sentiment de relaxare atunci când sunt în apă.

„Poate că acest lucru se întâmplă pentru că ne începem viața înconjurați de lichidul din uter, iar această situație familiară ne însoțește de-a lungul vieții noastre”, au adăugat specialiștii „Isis”.

Trebuie amintit și faptul că nașterea în apă contribuie la relaxarea perineului, dar și la creșterea elasticității lui, reducând, astfel, riscul rupturilor necontrolate. Acest lucru scade nevoia efectuării epiziotomiei (incizie perineală efectuată de către medic, cu scopul de a lărgi deschiderea vaginului și de a facilita degajarea fătului). Ca urmare, trauma perineală este, în general, scăzută.

Înainte de toate, însă, trebuie să știți că nașterea în apă are și câteva contraindicații. Spre exemplu, nu se recomandă atunci când fătul se află în poziție pelviană ori dacă mama suferă de afecțiuni cardiace sau renale, hipertensiune arterială, diabet, tulburări de coagulare, herpes genital activ, hepatită, sarcină multiplă etc.