Mâncaţi, dar nu uitaţi că organismul are nevoie şi de vitamina C!

Toţi medicii ne spun că vitamina C este extrem de importantă pentru organism, întrucât aceasta are un puternic efect antioxidant, participând la distrugerea radicalilor liberi şi având, prin aceasta, o funcţie activă în combaterea proceselor de îmbătrânire. Totodată, ea are un rol vital în echilibrarea sistemului imunitar, asigurând creşterea rezistenţei organismului împotriva infecţiilor.

Potrivit dr. Miruna Stoian, pentru un organism matur este nevoie, zilnic, de aproximativ 80 de mg de vitamina C, dar acest necesar diferă de la o persoană la alta, în funcţie de factorii externi la care fiecare dintre noi este supus.

Spre exemplu, monoxidul de carbon care există în aer poate fi considerat un puternic distrugător al acestei vitamine, de aceea, locuitorii marilor oraşe au nevoie de suplimente de vitamina C. Pe locul doi se află tutunul, care distruge, încet, dar sigur, această vitamină. Practic, susţin specialiştii, fiecare ţigară fumată distruge o parte însemnată din vitamina C consumată zilnic. Din această cauză, fumătorii sunt sfătuiţi să crească doza recomandată zilnic cu încă 35 de mg. În acelaşi timp, şi stresul de zi cu zi scade capacitatea de captare a acestei vitamine. Foarte atenţi trebuie să fie şi consumatorii de alcool, ei având o nevoie crescută de vitamina C, asta în condiţiile în care ficatul lor trebuie să

producă enzima necesară metabolizării alcoolului. Desigur, o mulţime de medicamente (de exemplu administrarea prelungită a antibioticelor, anticoncepţionalele orale) influenţează negativ aportul de vitamina C în organism. Aşa că, dragi constănţeni, fiţi foarte atenţi ce mâncaţi, dar nu uitaţi şi de aportul de vitamina C, care nu trebuie să vă lipsească.