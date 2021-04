Mărarul le este de mare folos celor care vor să slăbească

Folosit de majoritatea gospodinelor din bucătărie, mărarul are importante beneficii pentru sănătate. Poate puţini ştiu însă, dar mărarul calmează tusea, stimulează sistemul digestiv, îndepărtează durerea de cap şi diminuează crampele intestinale. El este totodată de mare folos celor care vor să slăbească, având proprietăţi diuretice şi împiedicând retenţia de lichid în organism.

În acelaşi timp, sucul de mărar are efecte în ceea ce priveşte combaterea calculilor renali, cistitelor şi infecţiilor renale, precizează doctorulzilei.ro. Totodată, mărarul conţine vitaminele A, C şi grupul B (B1, B2, B5, B6, B9) şi minerale, precum calciu, potasiu, sulf, fier, magneziu, fosfor, zinc şi sodiu. În plus, o linguriţă cu seminţe de mărar conţine mai mult calciu decât o cană de lapte. Mărarul se poate consuma în întregime (frunze, seminţe şi tulpină) sub formă de pulbere, tinctură, ceai sau infuzie. Din seminţele de mărar se prepară infuzii, tablete, tincturi şi pulberi, dar, din ele se extrage, în acelaşi timp, şi un ulei esenţial.

Frunzele şi seminţele mărarului au o cantitate însemnată de ulei volatil, cu un puternic efect anti-cancerigen şi un efect pozitiv asupra respiraţiei. Bogat în potasiu, sodiu şi sulf, mărarul este un foarte bun diuretic şi ameliorează anxietatea şi epuizarea nervoasă, insomnia, tulburările digestive şi ajută la întărirea unghiilor. De asemenea, mărarul este recomandat persoanelor care au sensibilitate dentară, mestecarea frunzelor de mărar putând calma durerile. Uleiul de mărar utilizat în combinaţii cu alte uleiuri, sau diluat cu apă, este un remediu intern pentru flatulenţă în cazul sugarilor.