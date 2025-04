În momentul în care o persoană se confruntă cu palpitaţii se gândeşte că are probleme cu inima, dar, deseori, nu inima este problema, ci alte afecţiuni pot declanşa aceste stări. Oricum, indiferent de situaţie, palpitaţiile nu trebuie neglijate, ci investigate.



Aveţi pallpitaţii? Uneori, susţin specialiştii, există numeroase alte motive pentru care inima poate acţiona în acest fel. Potrivit Institutului Naţional al Inimii, Plămânilor şi Sângelui, inima ştie când că pulseze pe baza unor impulsuri electrice primite de la grupuri de celule cunoscute ca noduri sinoatriale. În general, activităţile care solicită inima pot provoca şi ele palpitaţii. Potrivit dr. Raluca Lepădatu, câteodată, femeile au palpitaţii pe perioada sarcinii, când volumul de sânge din corp creşte, iar inima trebuie să pompeze fluide în plus. O altă situaţie în care palpitaţiile semnalează ceva diferit în privinţa unui organ este glanda tiroidă. Tiroida produce hormoni precum tiroxină şi triiodotironină, care influenţează metabolismul. Aşa că, dacă aveţi hipertiroidism, se va genera prea multă tiroxină, iar astfel se ajunge la bătăi ale inimii rapide sau neregulate, alături de simptome precum apetitul crescut şi pierderi bruşte în greutate.



Astfel, este nevoie de un consult de specialitate, pentru a exclude orice suspiciune, mai ales dacă palpitaţiile se produc cu regularitate. Până ajungeţi, însă, la medic, este bine să vă notaţi orele la care palpitaţiile apar, durata acestora, dacă bătăile sunt regulate sau nu şi câte astfel de bătăi anormale apar într-un minut. De exemplu, în stare de repaus, ritmul cardiac normal este cuprins între 60 şi 100 de bătăi pe minut. Palpitaţiile pot apărea în cadrul unor tulburări precum scăderea (bradicardie) ori creşterea (tahicardie) ritmului cardiac sau al bătăilor neregulate ale inimii (aritmie).



„Practic, la persoanele sănătoase, aceste palpitaţii pot fi cauzate de oboseală, stres sau chiar de dezechilibre minerale. Indiferent că ne referim la consumul excesiv de cafea, alcool sau băuturi energizante, aceste lichide pot fi una dintre cauzele apariţiei palpitaţiilor. Totodată, palpitaţiile pot fi un prim simptom al unei boli cardiovasculare. De aceea, este important ca în cazul în care acestea persistă să mergeţi la medic, mai ales că ele pot ascunde tulburări de ritm cardiac sau o cardiopatie ischemică. În plus, alimentaţia joacă un rol extrem de important în buna desfăşurare a activităţii organismului. Deci, dacă regimul dumneavoastră alimentar este acelaşi, iar palpitaţiile sunt din ce în ce mai prezente, atunci verificaţi starea de funcţionare a glandei tiroide”, a explicat medicul.



În acelaşi timp, o anemie poate fi cauza palpitaţiilor pe care le simţiţi, pentru că, atunci când un singur aliment lipseşte constant din alimentaţie sau corpul nu îl asimilează, semnalele nu întârzie să apară. Pentru diagnosticul corect, medicul cardiolog va recomanda unele analize, cum ar fi electrocardiograma (EKG). Acest tip de investigaţie presupune înregistrarea activităţii sistemului electric al inimii, iar rezultate concludente se obţin dacă această analiză este efectuată chiar în timpul producerii palpitaţiilor. Pentru aflarea diagnosticului, mai poate fi nevoie şi de test de efort, de analize sangvine, de ecocardiogramă şi de angiografie.