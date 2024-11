Insomnia este o tulburare de somn caracterizată prin dificultatea de a adormi, de a menține somnul sau de a avea un somn odihnitor. Oricine poate experimenta ocazional o insomnie, din diferite cauze, precum stres, diferite evenimente din viață, probleme de sănătate fizică sau psihică. Potrivit specialiștilor, somnul are o importanță crucială pentru buna funcționare a creierului și a întregului organism. De aceea, episoadele de insomnie afectează capacitatea de a realiza activități de zi cu zi. Mai mult decât atât, atunci când persistă pe termen lung, insomnia poate afecta serios calitatea vieții și poate avea unele complicații severe. Necesarul orelor de somn variază de la o persoană la alta și în funcție de vârstă. În principiu, odihna optimă pentru adulți este de 7-9 ore pe noapte. Cum am amintit deja, insomnia este adesea cauzată de stres, îngrijorări, emoții puternice și anumite evenimente din cursul vieții. Alteori, însă, ceasul biologic poate fi afectat de tulburările ritmului circadian, precum călătoria în alte regiuni de pe Glob (sindrom de decalaj orar) sau de expunerea excesivă la lumina albastră (telefon, tabletă, jocuri video, laptop, televizor). Alți factori asociați cu insomnia sunt: înaintarea în vârstă; programul neregulat de somn; mese bogate înainte de culcare, care cauzează disconfort; sportul intens înainte de culcare etc. De obicei, problema dispare odată cu eliminarea cauzei.