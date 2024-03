Balsamul și masca de păr sunt produse esențiale pentru îngrijirea podoabei capilare. Cu toate că scopul amândurora este acela de a hidrata părul și de a-l menține sănătos, există totuși câteva diferențe pe care trebuie să le ştiţi, pentru a face alegerea ideală pentru tipul vostru de păr.



Se ştie, îngrijirea părului este o preocupare importantă pentru mulți oameni. Balsamul de păr și masca sunt două produse esențiale pentru îngrijirea părului, dar nu toată lumea știe care sunt diferențele dintre acestea sau cum să aleagă produsul potrivit pentru tipul lor de păr. Potrivit dr. Florin Noje, atât balsamul, cât și masca hidratează părul și au menirea de a-l descurca. Totuși, balsamul are o textură mai ușoară, în timp ce masca ar conține ingrediente mult mai puternice, care pătrund în textura firului de păr. De cele mai multe ori, măștile de păr conțin proteine și uleiuri, ingrediente care nu se regăsesc în balsamul de păr. „Balsamul de păr se bucură de o popularitate mai mare decât masca de păr, fiind folosit de mai multe femei pentru îngrijirea podoabei capilare. Există mai multe tipuri de balsamuri de păr, însă majoritatea asigură hidratarea și descurcarea părului. Un balsam de păr este un agent de condiționare utilizat în mod popular, care acționează pentru a face ca firul de păr să fie neted, pentru a-l rehidrata și pentru a reduce electrizarea. Acesta previne ruperea și deteriorarea părului tău de către expunerea la soare. Balsamul de păr trebuie aplicat la fiecare spălare a părului, pe lungimea firelor de păr umede (nu la rădăcina părului). Acesta trebuie lăsat câteva minute să acționeze și apoi clătit bine, cu apă din abundență. Produsul se aplică pe părul ud și se lasă să acționeze 1-2 minute. De asemenea, există și balsam de păr care nu necesită clătire, acesta fiind aplicat după ce aţi șamponat și clătit părul abundent”, a explicat specialistul.



Acesta a subliniat că balsamul este potrivit pentru femeile care au firul de păr foarte subțire. De asemenea, este ideal și pentru cele tunse mai scurt ori al căror păr nu este degradat. Masca de păr, în schimb, are rolul de a hidrata, la fel ca și balsamul, însă are o acțiune mai intensă, de aceea face parte din categoria tratamentelor pentru păr. O mască de păr are ingrediente mai puternice și în cantități mai mari în comparație cu balsamul de păr. Masca de păr nu numai că hidratează și descurcă părul, dar îl hrănește în profunzime și îl tratează dacă este necesar. Mai mult decât atât, aceasta este un tratament de hrănire a părului, este îmbogățită cu uleiuri naturale hrănitoare și ingrediente bune pentru părul deteriorat și uscat. În plus, vă hrănește și hidratează părul și îi readuce strălucirea. Totodată, măștile de păr oferă un plus de proteine și nutrienţi esențiali pentru păr. Metoda de aplicare este ușor diferită. Șamponarea face ca foliculii de păr să se deschidă, așa că aplicarea măștii imediat după spălare va ajuta cu adevărat ingredientele de condiționare să pătrundă. Lăsați-o să acționeze între cinci și 20 de minute, clătiți-o și aplicați balsamul. Atenţie! Limitați folosirea măștilor la o dată pe săptămână.