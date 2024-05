Fructele și legumele, în special cele bogate în vitamina C, pot lupta împotriva radicalilor liberi și pot preveni astfel apariția ridurilor, pentru a avea o piele mai fermă, cu un aspect mai tânăr. De exemplu, susțin specialiștii, măștile de față ce au la bază fructe precum avocado, rodie și merișoare se prepară ușor și vă vor ajuta să economisiți bani, întrucât nu va mai fi nevoie să apelați la tratamente anti-îmbătrânire scumpe. Medicii susțin că semințele de rodie sunt pline de compuși anti-îmbătrânire, precum antioxidanți și vitamina C. De asemenea, sunt pline de beneficii când vine vorba de regimul de înfrumusețare. În plus, masca exfoliantă cu rodii ajută la îndepărtarea celulelor moarte ale pielii, pentru a avea o piele fină și sănătoasă. Tot ce aveți nevoie: două linguri de semințe de rodie și o cană de fulgi de ovăz nefierți. Transformați amestecul într-o pastă, apoi transferați-l într-un bol. Se adaugă două linguri de miere și două linguri de lapte bătut, care se amestecă foarte bine. Aplicați masca pe față și lăsați-o să acționeze timp de câteva minute, după care clătiți cu apă caldă.