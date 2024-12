Temperaturile scăzute și vântul afectează părul, astfel că acesta tinde să devină uscat și aspru. Concret, frigul dăunează cuticulei firului de păr, aceasta pierzându-și hidratarea și aspectul neted. Pentru un păr mai hidratat pe timpul iernii, puteți folosi, însă, o mască de păr cu ulei de ricin. Acesta are o serie de beneficii de necontestat pentru podoaba capilară, printre care și stimularea microcirculației sângelui la nivelul scalpului, care favorizează fluxul nutrienților dinspre rădăcină spre vârf și îi asigură hrănirea și rezistența. Totodată, acest tip de ulei ajută la recăpătarea desimii părului, închiderea nuanței părului, redarea frumuseții părului, prin formarea unei pelicule protectoare cu efect de strălucire. În acelaşi timp, produsul contribuie la prevenirea despicării vârfurilor, grație conținutului bogat în vitamina E, aminoacizi și acizi grași Omega 6, care penetrează părul degradat și îl ajută să-și mențină hidratarea.



Tot pentru a-i oferi părului îngrijirea de care are nevoie în anotimpul rece puteți include în rutina vostră și masca de păr cu keratină. Keratina este o proteină fibroasă care se regăsește și în structura părului în mod natural, dar și în stratul extern al pielii sau în unghii. Aceasta este responsabilă de calitatea părului și de structura sa și prezintă câteva beneficii foarte importante. Concret, keratina ajută la prevenirea ruperii părului, datorită capacității de a se atașa de structura firelor despicate, acoperind cuticula și îndreptând-o. În plus, netezește celulele care se suprapun pentru a forma firele de păr, conferindu-le un luciu aparte.