Mersul cu cortul poate fi o modalitate eficientă prin care puteți scăpa de stresul cotidian. Mai mult decât atât, această experiență în natură poate fi foarte plăcută, în timp ce poate îmbunătăți o bună parte din funcțiile organismului, având un impact pozitiv asupra sănătății mintale și fizice. În plus, atunci când dormiți în aer liber, mediul în care vă aflați vă poate ajuta să vă reglați o bună parte din dezechilibrele din corp, inclusiv cele asociate odihnei. Medicii sunt de părere că această activitate vă poate ajuta să vă întoarceți și la ritmul circadian natural. Practic, oamenii tind să adoarmă mai devreme și să se odihnească mai multe ore.



Beneficiile mersului cu cortul pot include, pe de altă parte, rezolvarea și reducerea nivelurilor de stres, care se pot menține pentru perioade îndelungate de timp. Nu în ultimul rând, vitamina D are un rol major în susținerea sănătății celulelor și ajută organismul să absoarbă calciu, un mineral necesar pentru dezvoltarea și întărirea oaselor. În plus, o astfel de ieșire în natură reprezintă o modalitate bună de a obține doze naturale sănătoase de vitamina D, deoarece stați mai mult timp în natură, la lumina soarelui.