Modificările hormonale pot duce la depresie postpartum

Foarte multe femei se confruntă în perioada de după naştere cu depresie. Deşi pentru majoritatea aducerea pe lume a unui copil este un motiv de bucurie, pentru altele este un moment extrem de deprimant, iar această stare devine tot mai profundă pe zi ce trece.

Specialiştii Spitalului de Obstetrică şi Ginecologie „Euromaterna” spun că această depresie postpartum este mai mult decât starea de tristeţe prin care trece proaspăta mămică.

„Este o depresie care afectează femeile care au devenit mămici. Aceasta poate apărea în primele zile de la naştere, după câteva săptămâni sau chiar luni de la naşterea copilului. Să nu vă fie teamă să recunoaşteţi semnele depresiei şi impactul pe care îl are asupra voastră. Primul şi cel mai important pas pe care îl puteţi face pentru a depăşi depresia, este să acceptaţi că există o problemă. Faptul că acceptaţi existenţa problemei şi cunoaşteţi în ce constă ea, vă va ajuta să ştiţi în ce direcţie să acţionaţi. Trebuie să ştiţi, însă, că aceasta este o stare de tristeţe temporară, care afectează femeile după naştere, starea fiind pusă pe seama modificărilor hormonale care au loc în organism. Aproape jumătate din femeile care devin mămici suferă de «baby blues» în primele două săptămâni de la naşterea copilului. De obicei, debutul este

în a treia sau a patra zi după naştere şi se asociază cu momentul instalării lactaţiei”, au explicat medicii.

Aceştia au precizat că proaspăta mămică începe să se simtă copleşită de noile responsabilităţi, are insomnii, este agitată, neliniştită, este obosită, trece uşor de la o stare emoţională la alta, dar mai ales îi este greu să se oprească din plâns. Din fericire, această tristeţe dispare de la sine după aproximativ două săptămâni.

Starea de rău se manifestă şi printr-o alimentaţie exagerată

„Dacă aceste simptome persistă sau se înrăutăţesc şi împiedică realizarea sarcinilor zilnice şi îngrijirea copilului, s-ar putea să suferiţi de depresie postpartum. Proaspăta mămică este tristă şi deprimată mai tot timpul, nu se poate bucura de copil. Ea nu mai este interesată de activităţile zilnice, de copil şi nici de ea. De cele mai multe ori, ea spune că este obosită şi nu are energie şi resurse pentru îngrijirea copilului şi realizarea sarcinilor casnice. În plus, se simte mereu vinovată şi are frecvent sentimentul că nu este eficientă. În unele situaţii, femeia întâmpină dificultăţi în luarea deciziilor şi are probleme de concentrare şi comunicare. Ba chiar are momente în care se gândeşte la sinucidere sau îi este teamă să nu-i facă vreun rău copilului”, au specificat specialiştii.

Deseori, se întâmplă ca aceste femei să aibă probleme şi cu alimentaţia, în sensul că au tendinţa de a mânca prea mult, acest lucru ducând, bineînţeles, la creşterea greutăţii corporale. Totuşi, există şi situaţiii în care proaspăta mămică nu este interesată de mâncare şi ajunge să slăbească prea tare.

Aşa că, în astfel de situaţii, tratamentul este important atât pentru mamă, cât şi pentru copil. Cu cât acesta este început mai devreme, cu atât recuperarea este mai rapidă, scăzând şansele de repetare a depresiei şi dezvoltarea copilului este mai puţin afectată de boala mamei. Spre exemplu, medicaţia antidepresivă şi terapia cognitiv- comportamentală pot fi foarte eficiente în cazul mămicilor afectate de depresie. Apoi, de mare ajutor este consilierea şi terapia suportivă, metodele fiind considerate tratament de primă linie pentru depresia postpartum de mică intensitate.