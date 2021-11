Mugurii de brad stimulează pofta de mâncare

Nu mulți sunt aceia care știu că bradul este un remediu utilizat încă din antichitate pentru vindecarea diferitelor boli. Pentru diverse terapii se folosesc mugurii de brad sau de molid care se formează primăvara devreme. Aceștia au o culoare deosebită, de verde crud, catifelat. Imediat după culegere, mugurii de brad pot fi consumați cruzi pentru stimularea poftei de mâncare sau pentru împrospătarea respirației. Ca și bradul, mugurii au proprietăți antimicrobiene, ajută la vindecarea mai rapidă a bolilor respiratorii și la stimularea sistemului imunitar.

Pentru utilizarea externă, mugurii se folosesc în caz de dureri reumatice sub formă de cataplasme. Totodată, mugurii de brad au proprietăți antibiotice și antiseptice, dar și calmante. Ei mai sunt folosiți la prepararea unui sirop, care poate fi consumat pe tot parcursul anului și care poate fi un bun antiseptic și un foarte bun tonic, ajutând la combaterea tusei și a bronșitei. În același timp, administrarea sa ajută la vindecarea afecțiunilor respiratorii acute, datorită conținutului bogat în vitamina C, fiind recomandat în tratarea asteniilor și a stărilor de stres. În plus, este și un excelent îndulcitor pentru ceaiuri, fiind recomandat și copiilor, iar diluat cu apă minerală, poate fi o excelentă băutură tonică și răcoritoare, recomandă în caz de febră. Inhalațiile cu infuzie din muguri de brad desfundă căile respiratorii, vindecă răceala în stadiul incipient, activează circulația sângelui și redă tenului strălucirea.