Rădăcina de nalbă este folosită pentru efectele sale curative din cele mai vechi timpuri, pentru că are o serie de proprietăți terapeutice precum combaterea infecțiilor, stimularea digestiei și tratarea afecțiunilor cutanate. Specialiștii spun că nalba este un mucilagiu natural, ceea ce înseamnă că acționează precum fibrele și își mărește totodată volumul atunci când intră în contact cu apa. Rădăcina de nalbă conține mai multe substanțe care pot avea efecte benefice pentru organism. Aceasta conține o serie de substanțe cu potențiale beneficii pentru sănătatea umană. Printre aceste substanțe se numără: polizaharidele și alte tipuri de fibre solubile, care au proprietăți emoliente și antiinflamatorii.



Mucilagiile (substanțe gelifiante) sunt prezente în mod natural în nalbă și au proprietăți emoliente, ce formează un strat protector pe mucoasa tractului digestiv, contribuind la calmarea iritațiilor și la reducerea inflamației. În plus, planta conține flavonoide, compuși cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii, care pot ajuta la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și la reducerea inflamației. În același timp, rădăcina de nalbă conține și o serie de vitamine și minerale esențiale, cum ar fi vitamina C și calciul, care au roluri importante în menținerea sănătății și a funcțiilor normale ale organismului.