Medicii susțin că proteinele sunt nutrienți esențiali pentru organismul uman. Practic, acestea sunt responsabile pentru o mulțime de funcții în organism, de la constituirea firelor de păr, a unghiilor, oaselor, mușchilor, menținerea formei țesuturilor și a organelor, până la funcționarea optimă a acestora. Majoritatea persoanelor care au o dietă bazată pe legume întâmpină dificultăți în privința obținerii unui aport suficient de proteine. Deși acestea se găsesc într-o cantitate mai mare în produsele de origine animală, anumite plante sunt, de asemenea, bogate în proteine. Așa că, dacă alegeți o dietă pe bază de legume-fructe, este fundamental să cunoașteți cele mai bune surse de proteine.



Potrivit nutriționistului Patricia Rusu, tofu este un bun înlocuitor al cărnii și funcționează foarte bine în salate și curry, în special. Apoi, lintea și fasolea sunt excelente în salate, tocănițe, supe și curry. Acestea sunt foarte sățioase și sunt, de asemenea, pline de alți nutrienți cheie. Mai departe, și fulgii de ovăz se pot pune în smoothie, untul de arahide este, de asemenea, minunat în smoothie-uri, prăjituri etc.



Alimentele în care se găsesc, însă, cele mai multe proteine, și deci și aminoacizii necesari unei bune sănătăți, sunt ouăle, lactatele și anumite tipuri de carne - pui, pește și vită. Alte proteine care sunt incomplete, dar care sunt la fel de necesare sănătății se găsesc și în vegetale, precum cele amintite, plus spanacul, cartofii, rădăcinoasele - morcov și pătrunjel, orez, țelină, porumb, mazăre, fasole verde, ciocolată, nuci, soia. Desigur, acestea sunt doar o mică parte din sursele în care găsiți proteine și aminoacizi.



Înainte de toate, trebuie să știți că proteinele sunt alcătuite din aminoacizi, aceștia fiind în număr de 21, dintre care opt sunt esențiali pentru sănătate. Unii aminoacizi nu pot fi sintetizați de către organism și trebuie luați din anumite alimente. Totodată, fiecare proteină poate conține între 50 și 1000 de aminoacizi în diferite combinații. Cu toate acestea, prea puțină lume cunoaște faptul că sistemul imunitar depinde de proteine și de calitatea acestora. În plus, unele proteine au funcții complexe, care susțin repararea și menținerea țesuturilor organismului care pot fi lezate mecanic, termic sau în alt fel, cum sunt tăieturile, arsurile ușoare sau altele de dimensiuni mici.



Rețineți, însă! Specialiștii recomandă să nu exagerați cu proteinele și să vă limitați la doza zilnică recomandată, adică minimum 10%, maximum 35% din caloriile zilnice consumate. Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, necesarul zilnic de proteine se calculează în funcție de vârstă, sex, greutatea corporală și gradul de activitate, astfel adulții trebuie să consume 0,83 grame de proteine per kilogram greutate corporală. Consumul excesiv de proteine, fie că sunt de origine animală, vegetală sau ambele, poate avea consecințe nefaste asupra sănătății, mai ales dacă urmați un astfel de regim pe termen lung.