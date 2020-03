Nu ignorați ciuperca unghiei! Se poate extinde cu mare repeziciune

Chiar dacă vi se pare că nu este cine știe ce, nu-i așa, ciuperca unghiei vă poate crea chiar mari neplăceri. Mai mult decât atât, aceasta se transmite de la o persoană la alta și se extinde, cu mare repeziciune, de la o unghie la alta. Acesta este un motiv în plus de a nu vă împrumuta încălţările și mai ales să aveți grijă când folosiți duşul din locurile publice, neapărat să aveți papuci în picioare.

Potrivit dr. Mioara Apolozan, genul acesta de infecţii apar atunci când există umezeală, la o sală de fitness, spre exemplu, unde se folosesc dușurile la comun sau atunci când avem șosetele transpirate, în ambele situații umiditatea creând mediul perfect pentru ciupercă.

„În concluzie, eu le recomand tuturor pacienţilor mei să îşi schimbe cât mai des şosetele, dacă ştiu că transpiră mai mult ca alte persoane. În plus, pentru a preveni apariţia acestei probleme, spălaţi-vă cu mare atenţie unghiile, folosind un săpun antibacterian, după care uscați-vă bine unghiile. Comparativ cu bărbații, femeile trebuie să fie mai atente decât bărbații, pentru că, în cazul lor, ciuperca se poate ascunde sub ojă și nu își pot da seama mereu că se confruntă cu o problemă. Acesta este chiar un motiv în plus să vă lăsați, măcar o perioadă, pedichiura nefăcută, pentru a observa dacă unghiile sunt în regulă sau nu”, a explicat medicul.

Specialistul a precizat că, pe măsură ce descoperiți mai devreme o astfel de problemă, cu atât cresc şansele de a scăpa mai repede de ea. Aşa că, dacă sesizaţi că unghiile dumneavoastră şi-au schimbat culoarea şi au devenit galbene, casante şi încep să se ridice de pe patul unghial, ar trebui să vă prezentaţi, neapărat, la un medic dermatolog.

Totuşi, nu vă panicaţi! Este adevărat că tratamentul durează, dar încet-încet, ciuperca va dispărea desigur, dacă veţi urma tratamentul prescris, pe bază de creme şi picături.