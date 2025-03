Primul an de viață al micuțului vostru este extrem de important atunci când vine vorba de alergiile la părul animalelor, spun experții. Un studiu, desfășurat pe o durată de 18 ani, a arătat că bebeluşii care au fost expuși la părul de pisică sau cel de câine în primii ani de viață au fost feriți de alergiile care s-ar fi putut dezvolta mai târziu la vârsta adultă. Mai mult, potrivit acestei cercetări, expunerea la părul de animale a scăzut riscul de alergii în cazul unora dintre copii, dacă aceștia au fost expuși la un câine sau la o pisică în primul an de viață.



Este adevărat că atât câinii, cât și pisicile pot fi membri valoroși ai familiei, dar nu uitaţi că se poate întâmpla ca, atunci când nu sunteţi atenţi, copilul să găsească o jucărie a pisicii sau a câinelui și să înceapă să o ronțăie. Părinţii trebuie să ştie că patrupedele au multe bacterii în cavitatea bucală, cu care nu aţi vrea să intre în contact gura sau fața bebelușului. Anumite bacterii, cum ar fi Campylobacter sau Salmonella și unii paraziți, pot fi cu ușurință transmiși de la animal la adult (părinte) sau la copil. În plus, câinii și pisicile se ling peste tot, adunând astfel bacterii în cavitățile bucale din zonele de pe care ling.



Pentru a vă menține copilul în siguranță și ferit de aceste boli, nu lăsaţi animalul de companie (câinele sau pisica) să vă lingă copilul pe față sau pe gură și spălați-vă mâinile cu apă și cu săpun după ce aţi mângâiat orice animal.