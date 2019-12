Nu săriți micul dejun! Masa de dimineață înseamnă sănătate

În cazul în care nu știați, v-o spun specialiștii: micul dejun este extrem de important. Înainte de a vă așeza la masă, însă, trebuie să știți că unele alimente sunt mai indicate decât altele, fiind benefice organismului.

În primul rând, a precizat Georgeta Marin, nutriționist, carbohidrații îi oferă corpului o rezervă constantă de energie, eliberând glucoza gradual. Pe aceștia îi găsim în cereale integrale, pâine neagră.

Apoi, ouăle conțin vitaminele A, B2 și B12, precum și proteine de calitate și grăsimi bune pentru organism. De asemenea, spanacul nu ar trebui să lipsească din alimentația dumneavoastră, deoarece ajută la îmbunătățirea memoriei și stimularea centrului nervos, care se ocupă cu rezolvarea problemelor și cu învățarea. Și nucile sunt renumite pentru capacitatea lor de a menține nivelul glicemiei pentru o perioadă îndelungată, fiind și o sursă de grăsimi sănătoase, ele fiind indicate și pentru buna funcționare a creierului.

La capitolul fructe, avocado conține circa 20 de vitamine și minerale, cum ar fi vitaminele C, E, B6, omega 3, dar și fibre, care ajută la digestie. Nu în ultimul rând, carnea de somon, pe lângă faptul că are un conținut ridicat de omega 3, cu beneficii demonstrate asupra organismului, conține și substanța numită serotonină care ne ajută în menținerea unei stări de bine. Și cum tuturor ne plac bananele, putem preciza că acestea conțin aproape toată gama de B-uri, necesare pentru funcționarea eficientă a organismului. În plus, pe lângă aceste beneficii oferă și senzația de sațietate.