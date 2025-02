Micuţul dumneavoastră are urechile mai mari decât ceilalţi copii şi mai îndepărtate de cap (clăpăuge)? În această situaţie, ar trebui să mergeţi cu el la medic pentru a vedea în ce măsură puteţi rezolva problema. Medicii spun că otoplastia, corectarea urechilor decolate se face pentru a apropia urechile de cap sau pentru a le face mai micuţe.



De foarte multe ori, copilaşii care se confruntă cu o astfel de problemă se simt marginalizaţi, colegii îşi bat joc de ei, pentru că urechile lor, uşor deformate li se par haioase. Problema este că, în multe cazuri, copilul devine frustrat şi nu mai socializează aşa cum ar trebui cu cei din jurul său.



Dr. Andra Toma a declarat că, de cele mai multe ori, urechile sunt asimetrice, una fiind mai deformată decât cealaltă. Desigur, în această situaţie se pot afla şi adulţii, pentru toţi existând la îndemână operaţia, în cadrul căreia pot fi îndreptate urechile, modelate sau reduse.



„În ceea ce-i priveşte pe adulţi, ei pot recurge la această intervenţie, în combinaţie cu alte operaţii de chirurgie plastică facială sau corporală. Oamenii trebuie să ştie că o astfel de intervenţie poate fi efectuată la orice vârstă. Pentru copii, cel puţin, este indicat ca operaţia să fie făcută până când merg la şcoală, datorită implicării sociale, ei fiind ridiculizaţi de alţi copii, deci ideal este să încapă pe mâna unui specialist în jurul vârstei de 5-6 ani. Nu trebuie să vă temeţi, procedura constă într-o incizie micuţă, în spatele urechii. De asemenea, nu trebuie omisă efectuarea analizelor de laborator înainte de intervenţie, şi mai ales întreruperea tratamentului cu anticoncepţionale şi fumatul, cu cel puţin zece zile înainte de operaţie. La final, pacientului i se pune un capişon, pe care îl va purta maxim o săptămână. Imediat după aceea, se va purta o bentiţă de cap, aceasta fiind folosită mai mult pentru a susţine urechile în noua lor poziţie, pentru următoarele trei săptămâni”, a explicat medicul.



Vă întrebați dacă este o procedură dureroasă. Nu, nu este. Intervenţia se realizează sub anestezie generală la copiii mici, iar la copiii mai mari şi adulţi se utilizează anestezie locală, asociată cu sedare intravenoasă. De regulă, operaţia durează aproximativ o oră, iar inciziile vor fi plasate în spatele urechii, rezultatul estetic fiind excelent. Partea bună a lucrurilor este că recuperarea postoperatorie este scurtă, pacienţii putându-se integra în colectivitate după o săptămână.



Specialistul a precizat că mulţi pacienţi au tendinţa de a lua pastile după o asemenea operaţie şi că este interzisă administrarea aspirinei, a antiinflamatoriilor nesteroidiene, heparinei, trombostopului, precum şi a altor medicamente care ar putea influenţa coagularea sângelui.



Principalele complicaţii sau inconveniente care pot apărea sunt hematoame la nivel retroauricular, infecţii locale la nivelul tegumentului sau cartilagiului. Cum spuneam, aceste inconveniente sunt minore, iar complicaţiile se pot trata uşor neînfluenţând rezultatul definitiv al intervenţiei. În plus, acurateţea tehnicii şi calitatea îngrijirilor postoperatorii reduc la minimum frecvenţa acestor complicaţii.