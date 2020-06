O alimentaţie potrivită poate preveni problemele de sănătate

Sănătatea este cea mai importantă. Nu suntem sănătoși, nu mai putem face nimic cum trebuie. Teoretic, cu toții știm că este bine să avem grijă de noi, să mergem periodic la medic pentru controlul de rutină, dar și să ne facem câte un set de analize măcar o dată pe an. În realitate, puțini sunt aceia care și fac acest lucru.

Pentru a preîntâmpina o parte din problemele de sănătate, a precizat dr. Bianca Moldoveanu, este necesar, în primul rând, să aveți grijă la alimentație, aceasta fiind extrem de importantă.

Spre exemplu, dacă veți introduce în regimul zilnic și o cană de ceai verde, veți observa că acesta vă va ajuta să întârziați procesul de îmbătrânire. Cum? Datorită cantității mari de antioxidanți, ceaiul verde apără pielea de îmbătrânirea prematură și, în plus, protejează organismul de cancer. Pe de altă parte, acesta este indicat și în curele de slăbire, deoarece accelerează metabolismul și favorizează arderea grăsimilor. Totodată, acesta vă ajută să scăpați de pungile și cearcănele de sub ochi.

Așadar, țineți la frigider pliculețele de ceai verde și aplicați-le pe ochi dimineața. Lăsați-le să acționeze câteva minute și, în scurt timp, se va vedea și efectul, în sensul că, datorită conținutului bogat în antioxidanți și alți nutrienți, ceaiul verde va reduce pungile de sub ochi și va atenua cearcănele.

De asemenea, cafeina din ceai are rolul de a asigura fermitate pielii, redându-i aspectul întinerit.

La rândul său, iaurtul ajută, în primul rând, la o digestie mai bună, asta datorită probioticelor pe care le conține. Apoi, iaurtul îmbunătățește digestia și ajută la detoxifierea organismului, iar acest lucru va ușura absorbția vitaminelor și a mineralelor. De asemenea, conținutul său bogat în calciu și proteine asigură sănătatea dinților și a oaselor.

Lămâia este un fruct care nu trebuie să lipsească din regimul alimentar, mai ales că ne ajută la detoxifierea organismului. Un pahar de apă pe zi, combinat cu zeama stoarsă de la o lămâie, este ideal, întrucât are un puternic efect detoxifiant. Totodată, acest amestec purifică sângele și ajută la eliminarea toxinelor din corp. În plus, zeama de lămâie întărește unghiile, le albește și are proprietăți antibacteriene, împiedicând apariția diverselor infecții.

Bananele ajută la transportarea oxigenului la creier

Aproape că nu există om căruia să nu îi placă bananele, extrem de bogate în vitamina B6, magneziu, potasiu și acid folic. De asemenea, acestea asigură un plus de energie și ajută la transportarea oxigenului la creier. Datorită nutrienților din conținutul ei, banana ajută la regenerarea celulelor, catifelează pielea și hidratează părul.

„Pisaţi o banană și masaţi-vă imediat după aceea pielea cu acest amestec, atunci când încă vă aflaţi sub duş. Dacă veţi folosi banana în acest fel, înainte de vă a rade părul de pe corp, veţi vedea că îl înmoaie și împiedică apariția iritațiilor”, a explicat medicul.

Nu uitaţi să introduceţi pe lista alimentelor benefice şi scorţişoara, care, pe lângă mirosul pregnant pe care îl are, accelerează metabolismul și favorizează procesul de slăbire. De asemenea, ajută la reglarea glicemiei și reduce colesterolul rău. Mai mult decât atât, scorțișoara este recunoscută pentru efectul de încălzire care favorizează arderea grăsimilor.

În caz că nu ştiaţi, dacă vreţi să aveţi buze catifelate, amestecaţi puțină scorțișoară cu miere de albine și exfoliaţi buzele cu acest amestec. În scurt timp, veţi stimula circulația sangvină, buzele vor fi mai colorate și mai pline. Aşa că, imediat după exfoliere, aplicaţi un balsam hidratant şi sunteţi gata de plimbare.