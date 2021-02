O cantitate mare de mucus poate provoca tuse și probleme respiratorii

Mucusul este prezent, în mod normal, în organism, acesta jucând un rol extrem de important. Așa că, atunci când apar anumite modificări de consistență sau cantitate, pot apărea probleme de sănătate. Mucusul este produs la nivelul țesuturilor din cavitatea bucală, nazală, sinusuri, gât, plămâni și în tractul gastrointestinal. Acesta are rolul de a proteja aceste suprafețe, prevenind uscarea. Fără acesta, mucoasa riscă să se usuce și să se deterioreze, precizează specialiștii de la doctorulzilei.ro. În plus, mucusul are rolul de a capta substanțele nocive, precum bacteriile și praful, înainte de a pătrunde în corp. Acesta conține anticorpi ce ajută organismul să identifice anumiți agenți străini, precum bacteriile și virusurile.

Când ne îmbolnăvim și nu tratăm problema în mod corespunzător, în plămâni se acumulează o cantitate mare de mucus care provoacă congestie, tuse, probleme respiratorii, durere. În mod normal, mucusul este incolor, dar există anumite situații când își schimbă culoarea. Ca urmare, acesta poate fi verde, galben, roșiatic sau maroniu. De multe ori, colorarea în verde sau galben poate semnifica prezența unei infecții, dar nu este obligatoriu să fie vorba despre o bacterie.

De asemenea, în unele situații, mucusul poate avea o culoare roșiatică sau maronie, în special atunci când forțați suflarea nasului și se produce o iritație la acest nivel. Tot ce aveți nevoie este o lingură de ghimbir proaspăt sau praf de ghimbir, o jumătate de lingură de miere, o linguriță de ulei de măsline, o jumătate de lingură de făină. Mai aveți nevoie de bandă adezivă și șervețele. Amestecați făina cu mierea și adăugați treptat praful de ghimbir și uleiul de măsline. Apoi, fixați compresa pe piept cu banda adezivă și lăsați-o să acționeze peste noapte.