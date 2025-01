Cimbrișorul este o plantă care este folosită în mod obișnuit pentru a aromatiza mâncarea, dar a fost folosit din cele mai vechi timpuri și pentru diferite beneficii pentru sănătate și medicinale. În prezent, este folosit într-o mare varietate de produse, de la apă de gură la ceaiuri și chiar spray-uri nazale. Mai multe studii indică faptul că uleiul esențial de cimbrișor prezintă o activitate antimicrobiană împotriva unor bacterii precum E. coli, salmonella și stafilococul auriu, precum și împotriva drojdiei candida albicans. Cu toate acestea, nu se știe încă dacă acest lucru funcționează la fel de puternic atunci când cimbrișorul este consumat sub formă de ceai. Medicii spun că ceaiul de cimbrișor conține antioxidanți, vitamine și minerale esențiale. Planta proaspătă conține vitaminele A și C, cupru, fibre, fier și mangan.



O ceașcă de ceai de cimbrișor ar putea să ajute la anxietate, datorită unui compus pe care îl conține numit carvacrol și care are un efect natural de calmare și de susținere a sistemului neurologic. Totodată, băutura poate fi un remediu natural împotriva tusei şi alte afecțiuni respiratorii.