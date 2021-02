O piele sănătoasă se obține cu vitaminele potrivite

Mineralele și vitaminele de care are nevoie o piele sănătoasă se regăsesc în natură. Pentru a avea o piele radiantă și sănătoasă, este nevoie atât de o cremă potrivită, dar și de o dietă cu vitaminele potrivite. Acestea pot fi încorporate fie prin alimentație, prin fructe și legume, fie ca suplimente farmaceutice. Iată câteva dintre beneficiile aduse de vitamine:

Vitamina C - acțiunile sale antioxidante sunt cunoscute, iar în combinație cu vitamina E face adevărate minuni, spun medicii. Protejează pielea de arsurile solare, apără de cancerul de piele, întârzie apariția ridurilor. Sursele de vitamina C sunt kiwi, căpșuni, papaya, portocale, lămâi, grepfrut, mango, ananas, pepene, iar sursele de vitamina E sunt roșiile, morcovii, măslinele, spanacul, porumbul etc.

Vitamina A - o vitamină pe care corpul nu o poate depozita, astfel că, dacă în dietă există suficientă vitamina A, suplimentarea ei nu va avea efecte benefice. Dacă nivelul ei scade, efectele se văd imediat: pielea își pierde fermitatea și culoarea. Vitamina A se regăsește în cartofi dulci, broccoli, spanac, dovleac, morcovi, ardei gras, mazăre, legume, ștevie, caise, pepene roșu.

Complexul vitaminelor B - cea mai importantă, din punct de vedere dermatologic, este vitamina B7. Dacă există o carență, crește riscul de apariție a afecțiunilor dermatologice grave, precum dermatita sau alopecia (căderea părului). Cele mai bune surse sunt salata verde, căpșunele, ceapa, ouăle, laptele de vacă și capră, castraveții, orezul și cerealele.