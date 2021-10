Obțineți beneficii pentru sănătate cu broccoli, leguma-minune!

Toţi medicii le spun pacienţilor că este foarte important să introducă în alimentaţie numai produse care le fac bine, îi protejează şi le întăresc organismul. În acest articol vă vom spune care sunt primele patru legume verzi care aduc o mulţime de beneficii pentru sănătate. Prima dintre acestea este broccoli, considerată o legumă-minune, mai ales în cazul bolnavilor de cancer, dar şi a celor care suferă de boli de inimă ori anemie. Apoi, varza, indiferent de forma sub care o serviţi, crudă sau fiartă, ajută vederea, dar şi pielea, asta deoarece conţine vitamina A. Alte substanţe din varză ajută şi la lupta împotriva radicalilor liberi din corp. Specialiştii spun că, tot la beneficii sunt şi efectele acesteia asupra plămânilor şi stomacului, luptând şi împotriva cancerului de colon şi de prostată. De asemenea, nu este de neglijat nici iodul pe care îl conţine, atât de necesar pentru dezvoltarea musculaturii.

La rândul său, spanacul conţine o serie de substanţe bune pentru organism, cum ar fi carotenoizii care ajută la prevenirea cancerului. Pe deasupra, leguma este bogată în vitamina C şi A, care ajută la vedere, dar şi la păstrarea unei pieli sănătoase. Totodată, nivelul ridicat de potasiu este benefic pentru cei care suferă de tensiune. Dintre „verzituri”, salata verde este, se pare, cea mai sănătoasă, oferind vitaminele A, B şi C, acid folic, mangan, dar şi crom. În plus, salata verde este ideală în curele de slăbire, ţinând cont că are un nivel scăzut de calorii.